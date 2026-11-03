US-Luftangriffe auf Iran und Stornierung von Israel-Hilfen

Die USA führen Militärschläge gegen den Iran vor den Wahlen durch und beenden die Militärhilfe für Israel. Details zu den Angriffen, Ölpreisen und diplomatischen Plänen.

In der Nacht zum Dienstag haben die USA erneut Militärschläge gegen Ziele im Iran durchgeführt. Präsident Donald Trump bestätigte den Angriff in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Als Ziel wurde eine kürzlich fertiggestellte iranische Luftabwehrposition benannt. Die Operation fand kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten statt.

Militärische Eskalation vor den Wahlen

Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump in der Nacht zum Dienstag den Iran angegriffen. Ziel war eine kürzliche, fertiggestellte Luftabwehrstellung. Noch Anfang Oktober hatte Trump angekündigt, bis zu den Parlamentswahlen auf Angriffe zu verzichten. Dieses Versprechen wurde nun durchbrochen, was die politische Lage angespannt hat.

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Der Angriff erfolgte kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA. Bei diesen Wahlen drohen Trumps Republikanern laut Prognosen Stimmverluste. Diese Risiken bestehen auch wegen des aktuellen Iran-Konflikts. Das Timing der militärischen Aktion wird in der US-Politik kritisch beobachtet.

Trump bezeichnete das Vorgehen als kleinen Angriff und betonte, dass es sich nicht um einen Krieg handelt. Er sagte explizit: Es war kein Krieg. Zuvor hatten Medien über einen Angriff auf Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus berichtet. Die Insel liegt an einer strategisch wichtigen maritime Route.

Demnach wurde eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert. Der Angriff erfolgte, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei. Ob es sich bei dem von Trump genannten Angriff genau um jenen auf Gheschm handelte, war zunächst unklar. Die USA haben nach Angaben eines Regierungsvertreters Angriffe auf mehrere iranische Ziele in der Straße von Hormus geflogen.

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Ende der Militärhilfe für Israel

Die USA werden nach Angaben von Präsident Donald Trump nach Ablauf dieses Jahres keine Militärhilfe mehr an Israel zahlen. Die Finanzierung durch den US-Bundshaushalt wird also eingestellt. Trump habe vor Monaten mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vereinbart, die Zahlungen zu beenden.

Die zu beendenden Zahlungen beliefen sich auf vier Milliarden Dollar pro Jahr. Trump erklärte im Sender Fox News, Israel sei darauf nicht mehr angewiesen. Diese Entscheidung hat weitreichende finanzielle Folgen für die israelische Landesverteidigung. Sie markiert einen signifikanten Wandel in der US-Israel-Politik.

Zudem nutzten einige Demokraten und linke Politiker die US-Finanzhilfen als Argument. Sie kritisierten damit die Republikaner. Die Hilfe war politisch umstritten und diente als Vorwand für parteipolitische Auseinandersetzungen. Trump versicherte jedoch weiter, dass die USA Israel beistehen werden. Dies gilt, wenn Israel Hilfe braucht, auch ohne direkte jährliche Zahlungen.

Auswirkungen auf Ölmarkt und Region

Die iranischen Revolutionsgarden haben Explosionen an drei Tankern in der Straße von Hormus gemeldet. Die Schiffe seien in den frühen Morgenstunden auf Seeminen aufgefahren. Dies ist eine schwere Bedrohung für den globalen Schiffsverkehr. Die Angaben der IRGC ließen sich nicht sofort verifizieren.

Stellungnahmen von unabhängigen Stellen blieben zunächst aus. Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Straße von Hormus ist zum zentralen Konfliktpunkt geworden. Es handelt sich um ein Spannungsfeld zwischen Teheran und Washington. In den vergangenen Wochen hat der Iran Angriffe auf Schiffe intensiviert.

Dadurch ist der Ölexport durch die Meerenge wieder zurückgegangen. Nach einem Hoch Mitte Oktober fielen die Exporte auf den niedrigsten Stand seit Ende August. Der Datenanbieter Kpler berichtete über diese Entwicklung. In den vergangenen Tagen wurden 45 Prozent des Öls im Vergleich zum Vorkriegsniveau exportiert.

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Insbesondere auf einer südlichen Route entlang der Küste Omans transportierten Frachter Öl. Diese Transporte geschahen unter Geleitschutz des US-Militärs. Dort waren in den vergangenen Wochen immer wieder Zwischenfälle gemeldet worden. Die erneuten militärischen Attacken lassen die Ölpreise am Dienstag steigen.

Der Preis für ein Barrel der Nordsee-Rohölsorte Brent zur Lieferung im Januar verteuert sich um mehr als zwei Prozent. Der Preis liegt bei 107 Dollar. Der Preis für WTI-Öl liegt 1,8 Prozent höher. Am Vortag waren die Preise um bis zu acht Prozent gefallen. Die Unsicherheit treibt die Marktdaten.

Diplomatische Verschiebung und Verschiebung von Ereignissen

Die für Anfang nächsten Jahres in Saudi-Arabien geplante Fußball-Asienmeisterschaft wird verschoben. Die Verschiebung gilt wegen der andauernden Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen. Der asiatische Fußballverband (AFC) teilte dies am Dienstag mit. Das Turnier wird auf Ende 2027 verschoben.

Der asiatische Fußballverband (AFC) begründete die Verschiebung mit außergewöhnlichen Umständen. Diese verursachen erhebliche organisatorische und logistische Probleme. Zudem gibt es Störungen im Reiseverkehr in der Region. Eine Verschiebung sei im Interesse der teilnehmenden Nationen.

Dies gilt auch für die Organisatoren und die Zuschauer. Das Turnier mit 24 Mannschaften soll nun vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028 in Saudi-Arabien stattfinden. Ursprünglich sollte es vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 ausgetragen werden. Die Huthis hatten im Oktober den Flughafen in Riad attackiert.

US-Vizepräsident JD Vance sieht Chancen auf eine diplomatische Einigung mit dem Iran. Er sagte am Montag in Washington, es wurden mehrere gute Gespräche mit den Iranern geführt. Auch Präsident Donald Trump sehe gute Chancen für eine Verhandlungslösung.

Vance betonte jedoch, dass der Iran sich verbindlich verpflichten muss. Diese Verpflichtung muss überprüfbar sein. Der Iran muss sich dazu verpflichten, sein Atomprogramm nicht wieder aufzubauen. Dies ist eine klare Bedingung für Washington in den aktuellen Gesprächen. Die USA versuchen, durch Druck und Diplomatie Stabilität zu erreichen.