US-Luftangriffe auf Iran: Zerstörung von Luftabwehr bei Keschm

Die USA führen erneute Militärschläge gegen iranische Ziele an der Insel Keschm durch. Washington erhöht den Druck mit einer 20-Millionen-Dollar-Belohnung für Informationen zum Atomprogramm des Iran.

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag erneut Militärschläge gegen Ziele im Iran autorisiert, wobei das US-Militär spezifisch iranische Luftabwehr systeme ins Visier nahm. Dieser Angriff folgte auf vorherige Bombardements und markiert eine weitere Eskalation in den Spannungen zwischen Washington und Teheran.

Zerstörung von Luftabwehr auf Keschm

Die USA führen erneute Militärschläge gegen iranische Ziele an der Insel Keschm durch, wobei laut Angaben des US-Militärs iranische Luftabwehrsysteme das Hauptziel waren. Iranische Staatsmedien bestätigten zwei Explosionen im Gebiet Suza auf der strategisch wichtigen Insel Keschm. Die Insel liegt direkt an der Straße von Hormus, die als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt gilt.

Also read Trump kündigt großen Deal mit Russland an und droht mit Iran-Entscheidung

Trump relativiert Militäroperation

Donald Trump selbst bezeichnete den Angriff auf der Insel Keschm nach seiner Ankunft in West Palm Beach in Florida als geringfügig. Er nannte die Operation einen "kleinen" Angriff und gab an, dass die Iraner lediglich "eine kleine Flugabwehr-Anlage" errichtet hätten. Trump betonte zudem, dass diese Anlage innerhalb von ungefähr 15 Minuten, möglicherweise sogar in nur fünf Minuten, ausgeschaltet wurde.

US-Zentralkommando lockt Hinweise

Das US-Zentralkommando warb am Freitag explizit um Informationen über das Atomprogramm des Iran. Als Anreiz für Hinweise auf Atomanlagen, Ausrüstung oder beteiligte Personen hat das Kommando eine Belohnung von bis zu 20 Millionen Dollar ausgesetzt. Zusätzlich wird den Informanten eine neue Identität im Ausland angeboten, um die Offenlegung von Details zum iranischen Atomprogramm zu fördern.

Advertisement

Washington erhöht politischen Druck

Die kombinierten Militärschläge und die angebotenen finanziellen Anreize signalisieren klar, dass Washington den Druck auf das Mullah-Regime im Iran weiter erhöht. Durch die gezielte Zerstörung von Abwehrsystemen an der Straße von Hormus und die Suche nach Beweisen für das Atomprogramm zielt die US-Regierung darauf ab, die Verhandlungsmacht im Konflikt zu stärken.

Strategische Lage an der Straße von Hormus

Die Wahl der Insel Keschm als Angriffsziel unterstreicht die strategische Bedeutung der Straße von Hormus für den globalen Handel. Die Zerstörung der Luftabwehr in diesem Bereich könnte potenzielle Risiken für die Schifffahrt in einer der weltweit wichtigsten Verkehrsadern verändern, während gleichzeitig die internationale Aufmerksamkeit auf das iranische Atomprogramm gelenkt wird.