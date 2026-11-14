US-Luftfahrtkrise: FAA-Ceasefire nach Systemausfall von L3Harris

Massive Flugausfälle in den USA durch technischen Versagen von L3Harris bei der FAA. Verkehrsminister Duffy und FAA-Chef Bedford analysieren die Ursachen und die Folgen für Reisende und Airlines.

Ein massiver technischer Zusammenbruch hat die US-Luftfahrt am Samstag in eine der schlimmsten Krisen seit den Anschlägen vom 11. September 2001 gestürzt. Die Bundesbehörde FAA hat nahezu alle Starts für fast fünf Stunden gestoppt, was zu fast 10.000 Flugausfällen und mehr als 7.000 Verspätungen führte. Der Chef der FAA, Bryan Bedford, erklärte bei einer Pressekonferenz am Samstag, dass die schlimmste Phase des Chaos vorbei sei, jedoch noch erhebliche Anstrengungen nötig seien, um den normalen Flugbetrieb wiederherzustellen.

Technisches Versagen bei L3Harris verursacht Datenüberlastung

Verkehrsminister Sean Duffy gab am Samstag auf einer Pressekonferenz die direkte Ursache für den Zusammenbruch an. Der FAA-Dienstleister L3Harris arbeitete an einem abgelegenen Standort an der Umstellung von Kupfer- auf Glasfaserkabeln. Diese Arbeiten führten zu einer Datenüberlastung in anderen Kommunikationszentren, da pro vier bis fünf Sekunden mehr als 1.000 Verbindungsversuche stattfanden. Duffy betonte, dass die Fehlerquelle noch nicht vollständig ermittelt sei und man prüfe, ob es sich um Inkompetenz, einen Anwender- oder Installationsfehler von L3Harris oder um einen fehlerhaften Router handelte.

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Keine Entschädigung für gestrandete Passagiere erwartet

Da die Behörde FAA als verantwortlich für die Verzögerungen gilt, sind die Fluggesellschaften gesetzlich nicht verpflichtet, den zehntausenden gestrandeten Reisenden Entschädigungen zu zahlen. Die Airlines konzentrieren sich stattdessen auf die Wiederaufnahme des Betriebs. American Airlines teilte am späten Freitagabend mit, dass man internationale Flüge sowie Verbindungen in kleinere Städte abseits der großen Drehkreuze priorisiere. Ziel sei es, Flugzeuge und Besatzungen strategisch so zu positionieren, dass sich der Flugplan schneller erholt.

NSA schließt Hackerangriff formal nicht aus

Gibt es Hinweise auf böswillige Absichten hinter dem Ausfall? Heimatschutzminister Markwayne Mullin ergänzte, dass der Geheimdienst NSA einen Hackerangriff formell noch nicht ausschließe. Es gebe jedoch keinerlei konkrete Hinweise auf solche Aktivitäten. Duffy schloss eine Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) oder einen Hackerangriff für den Vorfall kategorisch aus. L3Harris reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme zur Situation, während die Branche unter den Folgen leidet.

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Airlines streichen prozentuale Anteile der Flüge

Die Auswirkungen auf den Flugplan blieben am Samstag massiv, da sich 3.000 Verbindungen verspäteten, während Flughäfen und Airlines versuchten, zum Normalbetrieb zurückzukehren. Delta Air Lines, United Airlines und American Airlines strichen am Samstag jeweils etwa 20 Prozent ihrer Flüge. Bei JetBlue waren es sogar 40 Prozent. Die großen Fluggesellschaften kämpften mit den Nachwirkungen, die die massive Störung des Luftfahrtwesens verursachte.

Ausblick auf die Erholung des Flugplans

Obwohl der absolute Stop der Starts aufgehoben wurde, bleibt die Situation für Millionen von Reisenden weiterhin kompliziert. Die FAA und die beteiligten Dienstleister müssen nun die genauen technischen Defekte identifizieren, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden. Bis der Flugplan wieder vollständig stabil ist, werden sich die Verspätungen und Ausfälle wahrscheinlich noch über mehrere Tage erstrecken. Die Airlines müssen ihre Ressourcen neu verteilen, um die gestrandeten Passagiere unter den gegebenen Bedingungen zu betreuen und die Flugzeuge wieder in den Einsatz zu bringen.