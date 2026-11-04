Ex-NFL-Spieler Jay Feely tritt bei den Midterm-Wahlen in Arizona gegen seinen ehemaligen Mannschaftsarzt an. Die Auszählung dauert an.

Bei den US- Midterm-Wahlen findet im Bundesstaat Arizona ein außergewöhnliches Duell im Repräsentantenhaus statt. Der Republikaner Jay Feely, ehemaliger Kicker der New York Jets, bewirbt sich gegen den Demokraten Amish Shah.

Die beiden Kandidaten kennen sich aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit bei den Cincinnati Bengals. Feely spielte dort zwei Saisons in den Jahren 2008 und 2009, wobei Shah als Mannschaftsarzt tätig war.

Also read Goldpreis und US-Wahlen: Historische Analyse widerlegt Midterm-Mythen

Hintergründe zur Kandidatur von Jay Feely

Der 50-jährige Feely wechselte nach seiner NFL-Karriere ins Fernsehen, bevor er in die Politik einstieg. Er erklärte, der Anschlag auf Donald Trump in Butler im Jahr 2024 habe ihn zur Kandidatur motiviert.

US-Präsident Donald Trump unterstützte Jay Feely im Vorwahlkampf. Der politische Wettbewerb um den Sitz im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten bleibt jedoch unentschieden.

Advertisement

Wettbewerb mit seinem ehemaligen Arzt

Amish Shah, der Demokrat im Rennen, ist der ehemalige Arzt von Feely. Die Bekanntschaft aus der Zeit bei den Cincinnati Bengals bildet den Hintergrund dieses politischen Duells.

Die politische Szene in Arizona beobachtet das Rennen zwischen dem ehemaligen Sportler und dem Mediziner mit großem Interesse. Die spezifische historische Verbindung der beiden Kontrahenten hebt diesen Wahlkampf von anderen ab.

Auszählung und aktuelle Entwicklungen

Es ist weiterhin offen, wer zwischen dem Kicker und dem Arzt das Rennen macht. Die offizielle Auszählung der Stimmen dauert an und hat zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht abgeschlossen.

Stand Mittwochvormittag deutscher Zeit waren die Ergebnisse noch nicht final. Die Wähler in Arizona warten auf die endgültigen Zahlen für den Sitz im Repräsentantenhaus.

Advertisement

Weitere Ereignisse im Sportumfeld

Parallel zu den politischen Ereignissen steht die NFL im Fokus der Öffentlichkeit. Das siebte NFL International Game 2026 in Madrid wird von Cincinnati Bengals gegen die Atlanta Falcons ausgetragen.

Dieses Spiel ist im Free-TV, als Livestream und per Ticker verfügbar. Die Ereignisse um Jay Feely zeigen die Vielschichtigkeit seiner nachsportlichen Karriere in den USA.