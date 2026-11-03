US-Midterms 2024: Donald Trumps Machttest und die Rolle des Kongresses

Bei den US-Midterms entscheiden Wähler über die Kontrolle von Repräsentantenhaus und Senat. Donald Trump steht unter Druck, während Demokraten die Mehrheit erzwingen wollen.

Die Vereinigten Amerika stehen kurz vor einem entscheidenden politischen Wendepunkt, da die Wähler am Mittwochabend die Zusammensetzung des Kongresses neu bestimmen. Präsident Donald Trump sieht sich bei dieser Wahl als erster großer Stimmungstest nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus konfrontiert. Die Amerikaner wählen das gesamte Repräsentantenhaus mit allen 435 Abgeordneten sowie 35 der 100 Sitze im Senat neu. Dieser Prozess ist für die politische Landschaft des Landes von fundamentaler Bedeutung, da die Ergebnisse den Handlungsrahmen für die letzten Jahre von Trumps Amtszeit setzen werden.

Konkurrenz um die Mehrheit im Kongress

Die Republikaner kontrollieren derzeit beide Kammern des Kongresses, doch die Mehrheit im Repräsentantenhaus wackelt deutlich. Die demokratischen Herausforderer haben gute Chancen, hier die Mehrheit zu erobern, während das Rennen im Senat enger ausfällt. Dort benötigen die Demokraten vier zusätzliche Mandate, um den Republikanern, die derzeit 53 der 100 Sitze halten, die Kontrolle abzunehmen. Ein Verlust der Mehrheit für Trumps Partei könnte den Präsidenten in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit schwer beeinträchtigen und ihn zur sogenannten "Lame Duck" machen. Das bedeutet, dass er politisch geschwächt wäre und keine sichere Mehrheit mehr für seine Vorhaben im Parlament hätte.

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Enge Rennen in Schlüsselstaaten

Ein besonderer Fokus liegt auf den Rennen um die Senatsmandate, da hier einzelne Bundesstaaten entscheidend sein können. Im Staat Texas, einer traditionellen Hochburg der Republikaner, liegt der Demokrat James Talarico laut Umfragen vor dem republikanischen Amtsinhaber Ken Paxton. Diese Konstellation markiert eine potenzielle historische Verschiebung, da die Demokraten den Staat erstmals seit Jahrzehnten gewinnen könnten. Solche engen Auseinandersetzungen in Schlüsselregionen werden darüber entscheiden, ob die Demokraten die notwendigen vier Sitze für die Mehrheit im Senat ergattern. Die Ergebnisse werden nicht sofort vorliegen, da unterschiedliche Bundesstaaten verschiedene Regeln für die Auszählung haben.

Reaktionen prominenter Akteure

Die politische Debatte ist bereits in vollem Gange, wobei frühere Amtsträger Position beziehen. Der ehemalige Präsident Barack Obama hat die US-Bürger am Tag der Wahlen zur Stimmabgabe aufgerufen und betont, dass viele Menschen mit der aktuellen Politik unzufrieden sind. Er rief dazu auf, Kandidaten zu wählen, die den notwendigen Wandel bringen können. Hillary Clinton, die selbst schon als Präsidentschaftskandidatin angetreten ist, warnt davor, dass ein Machtverlust für Trump katastrophale Folgen haben könnte. Sie befürchtet, dass Trump sich in die Enge getrieben fühlt und noch stärker außer Kontrolle gerät, falls die Demokraten gewinnen.

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Auswirkungen auf Deutschland und Europa

Auch auf der anderen Seite des Atlantiks beobachten Entscheidungsträger die Entwicklungen genau. Der transatlantische Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi von der SPD, zeigt sich angesichts der Unsicherheiten vorsichtig. Er betonte, dass Donald Trump Europa immer wieder überraschen könne. Daher müsse Deutschland unabhängig von der amerikanischen Regierung an seiner eigenen Verteidigungsfähigkeit und Widerstandskraft arbeiten. Die Botschaft lautet, dass Deutschland seine Hausaufgaben machen muss, um auf verschiedene Szenarien im Weißen Haus vorbereitet zu sein.

Aktuelle Kampagnen- und Wahlkampfereignisse

Kurz vor der Wahl beendete Donald Trump seinen Wahlkampf mit einem symbolischen Auftritt am Lincoln Memorial in Washington. Dort lobte er seine Bau- und Verschönerungsprojekte und scherzte über eine mögliche Umbenennung des Wasserbeckens in "Trump Reflecting Pool". Er behauptete zudem, mehr Wahlversprechen erfüllt zu haben als ursprünglich versprochen. Parallel dazu gibt es skurrile Seitenberichte, wie die Behauptung des republikanischen Gouverneurskandidaten Victor Marx aus Colorado, der von einem verletzten Stiefvater und einem mysteriösen Vorfall in Mississippi erzählte. Solche Anekdoten unterstreichen die komplexe und teils chaotische Natur des aktuellen Wahlkampfs.