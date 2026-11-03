US-Midterms 2026: Demokraten sichern Mehrheit, Trumps Macht bröckelt

Bei den Midterms 2026 erobern die Demokraten das Repräsentantenhaus und bedrohen den Senat. Donald Trump verliert Einfluss, Ermittlungen drohen. Analyse der Konsequenzen.

Bei den US-Präsidentschaftswahlen 2026, die heute stattfinden, steht das politische Gleichgewicht im Kongress im Mittelpunkt. Obwohl Donald Trump nicht auf dem Stimmzettel steht, beeinflussen die Midterms direkt seine Handlungsfähigkeit in den verbleibenden zwei Amtsjahren. Eine Rückeroberung des Repräsentantenhaus es durch die Demokraten, deren Wahrscheinlichkeit von Wahlmodellen mit über 90 Prozent beziffert wird, könnte seine politische Agenda blockieren.

Dieser Machtwechsel würde nicht nur die Gesetzgebung lähmen, sondern auch massive Korruptionsermittlungen gegen Trump und seine Familie auslösen. Die Demokraten sehen dies als Chance, den Präsidenten politisch einzudämmen, während Trump selbst vor einer Amtsenthobung warnt und seine Anhänger mobilisiert. Die Wählerentscheidung heute bestimmt damit die Dynamik der letzten Amtsphase der Trump-Regierung.

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Mehrheit im Repräsentantenhaus sichert Jeffries Macht

Hakeem Jeffries wird mit großer Wahrscheinlichkeit der neue Speaker des Repräsentantenhauses, was ihn zur drittmächtigsten Person im US-Staatswesen macht. Als Fraktionschef der Demokraten und erster Schwarzer in diesem Amt wird er zu einem der schärfsten Gegner Donald Trumps werden. Die Demokraten sichern sich dabei die Mehrheit in allen 435 Sitzen des Hauses.

Jeffries positioniert sich bereits aktiv zur Mobilisierung der Basis. Er trat gemeinsam mit der demokratischen Kongresskandidatin Elaine Luria bei einer Wahlkampfkundgebung an der Batten University in Virginia auf. Die Koordination zeigt die strategische Ausrichtung der Partei, um die Opposition gegen den Präsidenten zu festigen. Die historische Rolle Jeffries unterstreicht die Bedeutung dieser Wahl für die Repräsentation im Kongress.

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Spannungsfelder im Senat und Texas-Duell

Der Kampf um den Senat bleibt spannend, da 35 der 100 Sitze neu besetzt werden müssen. Prognosemodelle berechnen die Chancen auf eine demokratische Mehrheit im Senat zwischen 59 und 79 Prozent. Die Demokraten benötigen vier zusätzliche Sitze, was eine hohe Hürde darstellt, da sie bisher in der Unterlegenschaft waren. Der Ausgang dieser Rennen ist entscheidend für die Balance der Kräfte.

Aufregend ist das Duell in Texas, wo James Talarico als erster Demokrat seit 1988 für das erzkonservative Bundesstaat in den Senat einzuziehen versucht. Talarico, 37 Jahre alt, gilt als politischer Prediger und stellt ein historisches Signal für den Wandel in der Region dar. Parallel dazu erschüttert ein interner Konflikt die Demokraten in Michigan, wo Haley Stevens den Republikaner Mike Rogers unterstützte, um gegen die Anti-Israel-Positionen ihres Parteikollegen Abdul El-Sayed zu protestieren.

Gouverneure und finanzielle Dimension der Kampagne

Zusätzlich zu den Kongresswahlen werden 36 Gouverneursposten neu vergeben. Aktuelle Umfragen zeigen einen wachsenden Vorsprung der Demokraten, die den Wahlschwung auf ihrer Seite zu haben scheinen. Dieser Trend auf State-Ebene könnte die politische Legitimität der demokratischen Bewegung stärken und den Druck auf die Republikaner erhöhen. Die Gouverneursebene bietet zudem Plattformen für künftige Präsidentschaftskandidaturen.

Die Kampagne war durch eine gigantische Geldschlacht geprägt, bei der allein im Oktober rund vier Milliarden Dollar in politische Werbung flossen. TV-Spots und digitale Angriffe prägten die öffentlichen Räume. Polling-Experten wie Katherine Haenschen von der Northeastern University warnen jedoch vor der Schwierigkeit, die endgültige Wahlbeteiligung vorherzusagen. Die Herausforderung liegt darin, die eigentlichen Wähler am Wahltag korrekt zu modellieren.

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Early Voting und politische Folgen

Mehr als 50 Millionen Amerikaner haben bereits vorzeitig bei der Early Voting ihre Stimme abgegeben, beispielsweise im Lynnhurst Recreation Center in Minneapolis. Hinweisschilder wiesen Wähler an diesem Tag am 28. Oktober 2026 den Weg zur Stimmabgabe. Die hohe Beteiligung deutet auf eine intensiv mobilisierte Wählerschaft hin, die sowohl die Demokraten als auch die Republikaner unter Druck setzt.

Nach der Stimmabgabe beginnt für beide Parteien, für Amerika und die Welt, das bange Warten auf das Endergebnis. Die Frage, ob die US-Wähler Donald Trump tatsächlich abgestraft haben, wird sich in den kommenden Stunden und Tagen klären. Sollte die Mehrheit wechseln, droht dem Präsidenten eine gegenseitige Blockade, bei der er sich zwar mit seiner Vetomacht wehren kann, aber geschwächt auf der Weltbühne dasteht.