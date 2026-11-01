US Midterms 2026: Einfluss auf Trumps Politik und Kongressmehrheit

Analyse der US-Midterms 2026: Wie die Wahlen zum Repräsentantenhaus und Senat die politische Macht von Donald Trump und die Gesetzgebung beeinflussen werden.

In wenigen Tagen steht das entscheidende Ereignis für die amerikanische Demokratie an: Die Midterms in den Vereinigten Staaten. Obwohl Donald Trump nicht direkt zur Wiederwahl steht, wird der Ausgang dieser Abstimmung seine politische Position erheblich beeinflussen können. Das Stimmungsbild in den USA ist dabei von großer Bedeutung für die weitere Entwicklung im Land.

Wichtige Wahlämter und Teilnehmer

Bei dieser Wahl werden alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie etwa ein Drittel der Senatorenposten gewählt. In diesem Jahr sind es konkret 35 Senatorensitze, die neu besetzt werden müssen. Zusätzlich werden in 36 der 50 Bundesstaaten und in drei US-Außengebieten die Gouverneure neu bestimmt. Diese dezentralen Wahlen haben oft großen Einfluss auf die nationale Politik.

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Alle Staatsbürger, die mindestens 18 Jahre alt sind, dürfen bei den Midterms wählen gehen. Es gelten jedoch bestimmte Voraussetzungen. Personen, die vorbestraft sind, können je nach Bundesstaat ausgeschlossen sein. Zudem muss sich jeder Wähler zuvor registrieren lassen, um stimmberechtigt zu sein. Dies stellt sicher, dass nur qualifizierte Bürger am demokratischen Prozess teilnehmen.

Kongressstruktur und aktuelle Mehrheitsverhältnisse

Der Kongress besteht aus zwei gesetzgebenden Kammern: dem Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten und dem Senat mit 100 Mitgliedern. Beide zusammen bilden das US-Parlament. Aktuell sind die Republikaner in beiden Kammern in der Mehrheit. Das erleichtert dem Präsidenten, Gesetzesentwürfe und andere Vorhaben durch das Parlament zu bringen. Im Senat vertreten sind aktuell 53 Republikaner, 45 Demokraten und zwei Unabhängige, die sich aber häufig den Demokraten anschließen.

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Im Repräsentantenhaus vertritt jeder Abgeordnete einen der 435 Wahlbezirke, deren Größe sich nach der Einwohnerzahl richtet. Die Abgeordneten sind Teil des US-Kongresses. Aktuell gibt es 218 Republikaner und 214 Demokraten, einen Unabhängigen sowie zwei offene Sitze. Jeder Senator vertritt seinen Bundesstaat gleichberechtigt. Die Amtszeit dauert sechs Jahre. Da der Senat in drei Klassen gegliedert ist, wird alle zwei Jahre ein Drittel des Senats neu gewählt.

Politische Ziele und Strategien der Parteien

Gerade die Demokraten haben ihren Wahlkampf auf spezifische Themen ausgelegt. Sie wollen die staatlichen Zuschüsse für die Krankenversicherung wieder einführen. Zudem möchten sie einkommensärmere Schichten entlasten und dafür Spitzenverdiener mehr besteuern. Die Partei wurde 1828 gegründet und gilt als liberal und progressiv. Ihre Stammwähler hat die Partei primär in größeren Städten. Das typische Parteysymbol ist der Esel, während die symbolische Farbe Blau ist.

Die Republikaner hingegen verteidigen bestmöglich den bereits bestehenden Kurs des Präsidenten. Weiterhin haben sie das Ziel, ihre harte Einwanderungspolitik umzusetzen. Die Partei wurde 1854 gegründet und gilt als konservativ. Sie wurde ursprünglich gegründet, um die Ausbreitung der Sklaverei zu verhindern. Heute setzt sie sich primär für die freie Marktwirtschaft und die Einschränkung staatlicher Macht ein. Ihre Wählerschaft findet sie vermehrt auf dem Land.

Szenarien und Auswirkungen auf die Präsidentschaft

Da in den vergangenen Wochen immer wieder Kritik in den eigenen Reihen Trumps öffentlich wurde, könnten die Ergebnisse der Midterms entscheidend sein. Option eins wäre, dass die Republikaner erneut die Mehrheit stellen, so wie bisher auch. Dann würde sich prinzipiell nicht viel ändern. Trump könnte seine Vorhaben weiterhin leichter durchsetzen. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat verschiedene Positionen inne. So ist er Staatsoberhaupt, Regierungschef sowie Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte.

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Option zwei sieht vor, dass schon eine Kammer mit demokratischer Mehrheit Trumps Regieren deutlich erschwert. Wenn in beiden Kammern die Demokraten die Mehrheit erlangen, besteht die Möglichkeit, einige der präsidialen Vorhaben mit einem eigenen Gesetz sogar aufzuheben. Der Präsident könnte zwar mit einem Veto reagieren, doch würde eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Kongress reichen, um das Veto zu überstimmen. Seine Wahlperiode dauert vier Jahre, wobei er maximal zwei Amtszeiten lang regieren darf.

Wenn die Republikaner und damit Trump also bei den Midterms tatsächlich abgestraft werden sollten, wäre sein politischer Spielraum deutlich kleiner als bisher. Demnach könnten zwei extreme Möglichkeiten entstehen. Entweder könnte er versuchen, seine bestehenden Befugnisse maximal auszureizen. Traditionell liegt der Wahltag für die US-Bundeswahlen immer am Dienstag nach dem ersten Montag im November. In Washington D.C. befindet sich seit 1800 der offizielle Amtssitz und Wohnort des amerikanischen Präsidenten und der First Family.

Das Weiße Haus hat 132 Zimmer und 411 Angestellte, Stand Juli 2026. Darin arbeitet der Präsident mit seinem Stab. Es werden politische Entscheidungen getroffen und Regierungsgeschäfte geführt. Die Lame-Duck-Phase bezeichnet den Zeitraum, in dem der scheidende Präsident zwar weiterhin reale Macht ausübt, sein politischer Einfluss und seine Durchsetzungskraft aber eher abnehmen. Diese Phase ist besonders relevant, wenn die Midterms die Balance der Kräfte verschieben.