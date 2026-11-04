Die Demokraten gewinnen die US-Zwischenwahlen klar. Gefängnisbetreiber wie CoreCivic verlieren Börsenwert, während die EU über Waffenhilfe debattiert und Kalifornien Steuerpläne ablehnt.

Die Demokratische Partei hat die US-Zwischenwahlen mit einem deutlichen Vorsprung gewonnen, was unmittelbare finanzielle Schockwellen durch den Finanzmarkt sendet. Direkt im Anschluss an die Bekanntgabe der Ergebnisse verloren die Aktien der beiden größten US-Gefängnisbetreiber an Wert. Die Papiere von The GEO Group brachen vorbörslich um rund sieben Prozent ein, während die Wertpapiere von CoreCivic einen Verlust von fünf Prozent verzeichneten.

Wirtschaftliche Folgen für Haftanstalten-Betreiber

Dieser markante Kursrutsch steht in direktem Zusammenhang mit der politischen Wende, die die Wähler in den Vereinigten Staaten beschlossen haben. Die Aktienkurse beider Unternehmen waren seit dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump vor zwei Jahren stark gestiegen. Das harte Vorgehen der Trump-Administration gegen illegale Einwanderung hatte die Nachfrage nach Haftanstalten deutlich erhöht.

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Die Zahlen verdeutlichen das frühere Marktverhalten: Der Aktienkurs von CoreCivic hatte sich seit Trumps Wahlsieg im November 2024 mehr als verdoppelt. Parallel dazu legte der Wert von GEO um fast 86 Prozent zu. Der jetzige Absturz der Kurse markiert nun eine fundamentale Korrektur dieser vorherigen Dynamik.

Europäische Reaktionen und strategische Signale

In Europa wird der Wahlausgang unterschiedlich, aber oft optimistisch bewertet. Jürgen Hardt, der Unions-Außenpolitiker und bekannte Transatlantiker aus Deutschland, zeigte sich erfreut über die Ergebnisse. Er interpretiert den Sieg der Demokraten als Bestrafung von Donald Trump und sieht Chancen für eine Entspannung. Weniger Zölle, weniger Krieg und mehr Hilfe für die Ukraine nennt er als mögliche Folge, wenn Trump mitziele.

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Auch die deutsche Sozialdemokratie zeigt sich erfreut. Vizekanzler Lars Klingbeil gratulierte den Demokraten zu ihrem Erdrutschsieg und betonte die stabilisierende Wirkung. Er erklärte, dass lange Zeit nur der Rechtspopulismus an Dynamik gewonnen habe, sich nun aber die bürgerliche Mitte durchgesetzt habe. Seine Hand sei stets ausgestreckt.

Interne Debatten und gesellschaftliche Weichenstellungen

Für die nun regierenden Demokraten stellt sich die Frage, wie sie ihre eigene Koalition zusammenhalten. Die Politologin Cathryn Clüver Ashbrook warnt vor internen Konflikten. Es komme nun darauf an, parteiinterne Flügelkämpfe zu beenden und unterschiedliche Positionen unter einem Dach zu vereinen. Der inhaltliche Zusammenhalt der Partei werde über die nächsten zwei Jahre entscheiden.

Dabei spielen auch radikalere Positionen eine Rolle, die von den Wählern offenbar geduldet werden. Als erfolgreiche Beispiele für den sozialistischen Flügel nennt Ashbrook die für New York ins Repräsentantenhaus gewählte Claire Valdez oder den Abgeordneten aus Pennsylvania, Chris Rabb. Allerdings sei dieser Flügel nach wie vor klein, da es bei dieser Wahl primär um fünf Abgeordnete ging.

Bürgerentscheide und geopolitische Erwartungen

Neben den personellen Änderungen bestimmen die Bürger in den Bundesstaaten auch konkrete Gesetze. In Kalifornien lehnten die Wähler einen Vorschlag zur Besteuerung von Superreichen ab. Die Los Angeles Times berichtete, dass die Proposition 40, die eine einmalige Steuer von fünf Prozent auf das Vermögen von rund 200 Milliardären vorsah, eine Niederlage erlitt.

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Gleichzeitig stimmen die Bürger von Washington D.C. mit großer Mehrheit für ein Verbot der Herstellung und des Verkaufs von foie gras. Diese Delikatesse wird durch massenhafte Fütterung erzeugt, was in Deutschland bereits verboten ist. Auf geopolitischer Ebene hofft der Kreml unter Dmitri Peskow, dass US-Präsident Donald Trump trotz der Wahlniederlage seiner Partei am Kurs im Ukraine-Krieg festhält und Friedensbemühungen fortsetzt.