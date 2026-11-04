US-Midterms: Demokraten erobern Repräsentantenhaus, Florida bleibt republikanisch

Ausgeglichene Ergebnisse: Demokraten gewinnen Mehrheit im Repräsentantenhaus, während Republikaner Florida und Illinois halten. KI-Börse reagiert mit Verlusten auf Regulierungsängste.

Die US-Zwischenwahlen haben zu einem deutlichen Machtwechsel im Kongress geführt, während die Kontrolle auf Bundesebene weiterhin gespalten bleibt. Hochrechnungen zufolge werden die Demokraten laut der Prognose des Wahlanalytikers Decision Desk HQ die Mehrheit im US- Repräsentantenhaus erobern. Gleichzeitig verteidigte New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul ihre Position gegen den Republikaner Bruce A. Blakeman. Auf der anderen Seite behielten die Republikaner die Kontrolle in wichtigen Bundesstaaten wie Florida und Illinois. Der ehemalige Außenminister Marco Rubios Sitz im Senat verbleibt bei den Republikanern, nun vertreten durch Senatorin Ashley Moody.

Florianer Machtgewinn und KI-Marktvolatilität

Die Republikaner haben ihre Macht im US-Bundesstaat Florida bei der Gouverneurswahl knapp behauptet. Der Trump-Verbündete Byron Donalds setzte sich gegen den Demokraten David Jolly durch. Durch diesen Sieg wird Donalds der erste schwarze Gouverneur in der Geschichte des Bundesstaates, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen bestätigte. Diese politischen Verschiebungen wirkten sich unmittelbar auf die globalen Finanzmärkte aus. Kursverluste bei Aktien aus dem Bereich Künstliche Intelligenz drücken den japanischen Nikkei-Index deutlich ins Minus.

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Der Nikkei fiel um 3,1 Prozent auf 61.128 Punkte, während der breiter gefasste Topix um 1,85 Prozent auf 3858 Zähler nachgab. Die betroffenen KI-Werte litten unter Sorgen, dass die Zugewinne der Demokraten zu strengeren Regeln für Rechenzentrumsprojekte führen könnten. Zudem befürchten Investoren gebremste Ausgaben für die Infrastruktur. Takamasa Ikeda, leitender Portfoliomanager bei GCI Asset Management, erklärte, dass die Befürchtungen über strengere Vorschriften für Investitionen in die KI-Infrastruktur geschürt wurden, da die Demokraten Sitze in einigen wichtigen Bundesstaaten gewannen.

Kongressmehrheit und Senatsschlachten

Die Wahrscheinlichkeit für eine demokratische Kontrolle des Senats stieg auf den Wett-Apps Kalshi und Polymarket auf 99 Prozent. User dieser Plattformen sehen einen demokratischen Sieg nun als so gut wie sicher an. Auch prominente Abgeordnete wie Alexandria Ocasio-Cortez sicherten ihre Mandate. Die Vertreterin des linken Flügels der Partei setzte sich in ihrem Wahlkreis in New York gegen den Republikaner Diamant Hysenaj durch, wie AP-Daten bestätigen. Diese Ergebnisse festigen die politische Position der Demokraten auf Bundesebene.

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Im Senat zeigte sich ein anderes Bild. Der frühere Senatssitz von US-Außenminister Marco Rubio bleibt Hochrechnungen zufolge in der Hand der Republikaner. Seine Nachfolgerin, Senatorin Ashley Moody, verteidigte bei der Wahl ihren Sitz gegen die Demokraten. Moody war 2025 auf Rubio gefolgt, der in Präsident Donald Trumps Kabinett wechselte. Wahlanalytiker des überparteilichen Portals Cook Political Report hatten den Sieg bei den Republikanern vorab als relativ sicher eingestuft. Trump hatte Moodys Kandidatur öffentlich unterstützt.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Wählermobilisierung

Die Erwartungen an eine demokratische Kontrolle wirkten sich direkt auf die Währungsmärkte aus. Der Dollar gab gegenüber den meisten wichtigen Währungen nach. Der Dollar-Index sank um 0,2 Prozent auf 101,7. Er misst den Kurs der US-Währung gegenüber einem Korb aus sechs Währungen. Der Euro legte um 0,2 Prozent auf 1,1212 Dollar zu. Die Währungsstrategin Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia erklärte, dass ein Durchmarsch der Demokraten die Staatsausgaben während Trumps Amtszeit begrenzen könnte, was den Dollar unter weiteren Verkaufsdruck bringt.

Auf Ebene der Bundesstaaten gab es weitere signifikante Ergebnisse. Der Demokrat JB Pritzker wurde Hochrechnungen zufolge für eine dritte Amtszeit als Gouverneur des US-Bundesstaats Illinois wiedergewählt. Der 61-Jährige setzte sich gegen seinen republikanischen Herausforderer Darren Bailey durch. Umfragen vor der Abstimmung waren bereits von einem Sieg Pritzkers ausgegangen. Parallel dazu berichtete die Bürgerrechtsorganisation Black Voters Matter über eine hohe Wahlbeteiligung unter schwarzen Wählerinnen und Wählern. In Michigan und Mississippi erreichte sie möglicherweise ein ähnliches Niveau wie 2008.

LaTosha Brown, Mitbegründerin von Black Voters Matter, betonte bei einer Pressekonferenz der National Coalition on Black Civic Participation, dass ihre Organisation in mehreren Bundesstaaten mehr als 2.000 Wahlbeobachter im Einsatz hatte. Diese hätten keine weitreichenden Probleme für Wähler gemeldet. Dennoch zeigen vorläufige Daten aus Nachwahlbefragungen, dass die Wählerkoalition hinter dem Sieg von Präsident Donald Trump 2024 Auflösungserscheinungen aufweist. Gleichzeitig feierten Anhänger des Demokraten Jon Ossoff in Georgia, was auf lokale Verschiebungen innerhalb der demokratischen Basis hindeutet.