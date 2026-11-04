US-Midterms: Demokraten gewinnen Kontrolle im Kongress gegen Trump

Nach den US-Midterms wechseln die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Demokraten. Dies zwingt Präsident Trump zu neuen Konflikten.

Bei den entscheidenden US-Midterms haben die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat an die Republikaner zurückgewonnen. Die Amerikaner wählten am Wahltag das gesamte Repräsentantenhaus mit allen 435 Abgeordneten sowie 35 der 100 Sitze im Senat neu. In vielen Bundesstaaten lief die Auszählung der Stimmen noch lange, aber der Machtwechsel in Washington ist nun gesichert. Dies bedeutet, dass der republikanische Präsident Donald Trump in seinen verbleibenden zwei Amtsjahren ohne eine eigene Mehrheit im Parlament regieren muss.

Demokraten übernehmen Mehrheit im Kongress

Die Demokraten sicherten sich den Sieg in beiden Kammern des US-Kongresses. Dies erlaubt der Opposition, Gesetze zu blockieren, die der Präsident und seine Partei vorantreiben wollen. Ein besonders symbolträchtiger Sieg war die Wahl von James Talarico im Staat Texas. Der 37-jährige Demokrat gewann den Senatssitz in einer traditionell republikanischen Hochburg. Er ist der erste demokratische Senator aus Texas seit dem Jahr 1993. Diese Entwicklung markiert eine signifikante Verschiebung im politischen Kräfteverhältnis im Süden der USA.

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Trump reagiert mit Vetos und sozialen Medien

Präsident Donald Trump äußerte sich auf seiner Plattform Truth Social verärgert über das Wahlergebnis. Er postete ein Foto einer Mütze mit der Aufschrift "Veto". Trump kündigte an, sein Vetorecht als "ultimative Macht" einzusetzen, um demokratische Gesetze zu blockieren. Er plante, über den Kongress hinweg mit Sonderdekreten zur "Nationalen Sicherheit" zu regieren. Auf seiner Plattform behauptete er, er habe nicht im Wahlkreis gestanden und einen Erdrutschsieg erzielt, wenn er es getan hätte. Dies steht im Widerspruch zu seiner vorherigen Aussage bei Fox News, wo er die Wähler aufforderte, so zu wählen, als würde er kandidieren.

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Kritik an Medien und Reaktionen aus Deutschland

Trump griff auch Medienvertreter an, darunter Jessica Tarlov von Fox News. Er bezeichnete sie in einer SMS als "dumm wie ein Stein" und beschwerte sich über ihre Stimme. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gratulierte den US-Demokraten zu ihrem "historischen Sieg". Auf der Berlin Security Conference am 3. und 4. November betonte er, dass Deutschland weiterhin vertrauensvoll mit der US-Regierung zusammenarbeite. Er suchte den Dialog mit beiden politischen Lagern, blieb aber vorsichtig gegenüber den zukünftigen Plänen von Donald Trump.

Besondere Abstimmungen in Idaho

Neben den politischen Wahlen fand in Idaho eine ungewöhnliche Abstimmung statt. Die Einwohner durften über eine offizielle "Staatswaffe" entscheiden. Die Wahl fiel zwischen sechs Schusswaffen, darunter Gewehre und ein Revolver. Der republikanische Mehrheitsführer Jason Monks hatte den Vorschlag eingebracht. Idaho hat bereits diverse Symbole wie die Kartoffel und den Oryctodromeus als Staatsdinosaurier. Die endgültige Entscheidung obliegt jedoch dem Landesparlament nach dem Votum der Wähler.