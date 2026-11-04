US-Midterms: Demokraten gewinnen Mehrheit in Senat und Gouverneuren

Die Demokraten holen die Mehrheit im US-Senat zurück und verteidigen Gouverneursämter. Abdul El-Sayed wird erster muslimischer Senator, Xavier Becerra Gouverneur in Kalifornien.

Die Demokratischen Partei der Vereinigten Staaten hat bei den US-Zwischenwahlen ein historisches Machtwachstum erzielt. Hochrechnungen zufolge stellen die Demokraten erstmals seit rund 15 Jahren wieder die Mehrheit der Gouverneure im Land. Mindestens 26 der insgesamt 50 Gouverneursposten werden künftig von Demokraten besetzt sein, während mindestens 20 Posten bei den Republikanern verbleiben. Dies markiert eine deutliche Wende im politischen Kräfteverhältnis auf staatlicher Ebene.

Historischer Sieg von Abdul El-Sayed in Michigan

Der linke Demokrat Abdul El-Sayed hat den Senatssitz im Bundesstaat Michigan gewonnen. Er setzte sich dabei gegen den republikanischen Herausforderer Mike Rogers durch. El-Sayed ist der Sohn ägyptischer Einwanderer und wird dadurch der erste muslimische Senator in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Sein Sieg stärkt das linke Lager innerhalb der Demokratischen Partei mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im Jahr 2028. Er demonstriert, dass Kandidaten mit einer linken Agenda auch in umkämpften Bundesstaaten gewinnen können.

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Bei der Siegesankündigung vor einer Menschenmenge in Detroit dankte El-Sayed seinen Unterstützern. Er betonte, dass sein Name und sein Glaube nicht die Ursache für wirtschaftliche Probleme wie hohe Benzinkosten seien. Stattdessen kritisierte er die republikanische Kampagne als unnötig hässlich und persönlich. Sein Erfolg signalisiert dem progressiven Flügel der Partei eine klare Unterstützung für ihre politische Agenda in wichtigen Swing States.

Neue Gouverneure in Arizona und Kalifornien

Auch auf der Ebene der Gouverneure feierten die Demokraten deutliche Erfolge. Die amtierende Gouverneurin von Arizona, Katie Hobbs, hat ihren Sitz erfolgreich verteidigt. Sie setzte sich gegen ihren republikanischen Herausforderer Andy Biggs durch. Dies bestätigen Nachrichtenagenturen auf Basis von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Damit bleibt die parteipolitische Balance in Arizona unverändert, aber die Demokraten sichern sich ein weiteres Mandat.

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In Kalifornien hat der demokratische Kandidat Xavier Becerra den Gouverneursposten erobert. Er besiegt den Republikaner Steve Hilton, wie mehrere US-Nachrichtensender nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen meldeten. Becerra, der Sohn mexikanischer Einwanderer ist, wird der erste hispanische Gouverneur dieses bevölkerungsreichsten Bundesstaats. Kalifornien gilt seit rund 20 Jahren als sichere Hochburg der Demokraten, doch Becerras Sieg unterstreicht die anhaltende Dominanz der Partei in diesem wirtschaftlich starken Staat.

Reaktionen von Elon Musk und Barack Obama

Der multimilliardäre Unternehmer Elon Musk reagierte humorvoll auf die Niederlage der Republikaner. Er hatte fast eine halbe Milliarde Dollar in den Wahlkampf der Republikaner unter Präsident Donald Trump investiert. Allein im Senatsrennen in Texas unterstützte Musk den Kandidaten Ken Paxton mit mehr als 200 Millionen Dollar. Auf der Plattform X schrieb er, dass seine "Wahleinmischungs-Weltraum-Laser" dieses Mal nicht funktioniert hätten. Seine massive Finanzhilfe konnte den Trend gegen die Republikaner nicht aufhalten.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama würdigte den klaren Sieg der Demokraten als deutliche Botschaft des amerikanischen Volkes. Er betonte auf X, dass die Wähler eine Politik wollen, die Menschen zusammenbringt statt zu spalten. Obama forderte die neue Mehrheit auf, die Ärmel hochzukrempeln und Veränderungen voranzutreiben. Er verwies darauf, dass die aktuelle Regierung noch zwei Jahre im Amt sei, aber der Fokus nun auf der Prävention von Schaden und dem Aufbau einer besseren Zukunft liege.

Ausblick auf Untersuchungen und neue Mehrheiten

Die Demokraten kündigen an, ihre neuen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus für Untersuchungen zu nutzen. Der demokratische Abgeordnete Robert Garcia aus Kalifornien signalisierte den Republikanern eine harte Linie. Auf der Plattform X forderte er sie auf, sich Anwälte zu suchen. Garcia sitzt im mächtigen Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses und wird die neue Machtbalance aktiv nutzen.

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Die politischen Verschiebungen bei den Midterms verändern das Landschaften für die kommenden Jahre. Während die Republikaner an einigen Schlüsselpositionen verloren, festigten die Demokraten ihre Stellung in wichtigen Industriestaaten und im Senat. Die Reaktionen von prominenten Unterstützern wie Musk und Obama zeigen die tiefgreifenden Auswirkungen dieser Wahlergebnisse auf die nationale Debatte. Die folgende Legislaturperiode wird durch diese neuen Mehrheiten und die damit verbundene Kontrollmacht geprägt sein.