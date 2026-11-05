US-Midterms: Demokraten gewinnen Senat und Repräsentantenhaus

Nach der klaren Niederlage der Republikaner bei den Midterms übernehmen die Demokraten Kontrolle über beide Häuser des Kongresses. Trump ignoriert die Ergebnisse und fokussiert sich auf Prestigeprojekte.

Bei den jüngst abgehaltenen Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten haben die Demokraten deutliche Gewinne erzielt und kontrollieren fortan das Repräsentantenhaus sowie den Senat. Diese historische Niederlage für die Republikaner markiert einen tiefen Einschnitt in der politischen Landschaft, wobei die Partei nicht nur das eine Haus, sondern sogar beide Kammern des US-Kongresses an ihre politischen Gegner verlor. Die Demokraten sichern sich damit große Mehrheiten, was die legislative Dynamik im Weißen Haus nachhaltig verändern wird.

Trump ignoriert Wahlniederlage bei Bauprojekten

Ungeachtet der vernichtenden Wahlergebnisse für seine Partei wirkte Präsident Donald Trump bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach den Midterms, die am Dienstag stattfanden, scheinbar unbeeindruckt. Statt sich mit der politischen Realität auseinanderzusetzen, konzentrierte er sich ausschließlich auf seine visionären Bauprojekte in Washington. Er präsentierte Pläne für den "schönsten Ballsaal auf der ganzen Welt" und unterschriftete diese auf einem Stahlträger, was als symbolische Geste für seinen Baustil gewertet wurde. Zudem erwähnte er andere Großprojekte, darunter einen geplanten Triumphbogen, einen Garten mit Statuen und die Erweiterung eines Golfplatzes.

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Interne Konflikte und Schuldzuweisungen im Lager

Während der Präsident seine Aufmerksamkeit von der Politik abwendete, tobt in der Republikanischen Partei ein heftiger Streit um die Ursachen der Wahlschlappe. US-Vizepräsident J.D. Vance kritisierte in einem langen Post in den sozialen Medien offen die Haltung des Präsidenten. Vance machte den Krieg gegen den Iran für die Niederlage bei den Midterms verantwortlich und verwies darauf, dass der Präsident selbst am Abend zuvor zugegeben habe, dass der Krieg der Grund für den Rückgang der Unterstützung war. Diese direkte Konfrontation ist in der bisherigen Ära Trumps ungewöhnlich, da Vance sonst eher als loyaler Gefolgsmann galt.

Allerdings relativierte Trump seine eigene Aussage später, indem er betonte, er würde den Krieg bei einer ähnlichen Situation erneut beginnen. Er schob die Schuld für das Wahlergebnis zudem auf die hohen Ölpreise. Einige Funktionäre der Partei äußerten sich anonym und kritisierten, dass sich Trump zu sehr auf Prestigeprojekte konzentriert habe, anstatt sich mit Erschwinglichkeit und Wirtschaftswachstum zu befassen. Ein republikanischer Meinungsforscher ging noch weiter und erklärte, die Partei habe ihren absoluten Tiefpunkt erreicht.

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Ende der Trifecta und politischer Machtverlust

Die Republikaner waren über Jahre hinweg stark von Donald Trump abhängig und hatten sich der von ihm geführten MAGA-Bewegung fast vollständig unterworfen. Diese Loyalität hatte sich zuvor gelohnt, da Trump zwei Präsidentschaftswahlen gewann und die Partei bei seinem Amtsantritt die Kontrolle über das Weiße Haus, den Senat und das Repräsentantenhaus besaß. Dieser Zustand einer sogenannten Regierungstrifecta ermöglichte es der Partei, ihre politische Agenda weitgehend durchzusetzen. Die jetzige Niederlage signalisiert jedoch das Ende dieser Ära, da die Demokraten nun in beiden Kammern über ausreichende Mehrheiten verfügen.

Die Unbeliebtheit des Präsidenten zeigt sich auch in Bundesstaaten, die traditionell erzkonsativ sind. In Staaten wie Texas, South Carolina und Kansas erzielten die Demokraten klare Erfolge, was speziell Trump angelastet wird. Die wirtschaftliche Lage, hohe Preise und der unbeliebte Krieg im Iran haben das Wählerverhalten maßgeblich beeinflusst. Dennoch bleibt Trump Oberbefehlshaber der Streitkräfte, und seine Unberechenbarkeit bleibt eine zentrale Größe in der US-Politik. Im Weißen Haus herrscht indes große Unsicherheit, und es werden Vorbereitungen für Untersuchungen durch die Demokratische Partei getroffen, was die Moral in der Verwaltung auf ein absolutes Minimum gedrückt hat.