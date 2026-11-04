US-Midterms: Demokraten laut Prognosen mit Machtwechsel im Kongress

Bei den US-Midterms wurden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und gut ein Drittel der Senatssitze neu gewählt. Laut Prognosen könnten die Demokraten gestärkt aus der Wahl hervorgehen.

Bei den US-Midterms haben Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner am Wahltag über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington abgestimmt. Nach Prognosen könnte sich die bisherige Machtverteilung im Kongress grundlegend verschieben.

Bislang hielten die Republikaner von US-Präsident Donald Trump eine hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Laut den Prognosen hat sich dieses Bild nun geändert, die Demokraten könnten die Kontrolle übernehmen.

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Wie die Midterms den Kongress neu ordnen

Bei den Midterms standen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus zur Wahl. Hinzu kam gut ein Drittel der 100 Sitze im Senat, der damit nur teilweise neu besetzt wurde.

Die Wahl entscheidet also über beide Kammern des Kongresses gleichzeitig. Wer in beiden Häusern eine Mehrheit stellt, bestimmt maßgeblich, welche Gesetze verabschiedet werden und wie die Regierung von Donald Trump kontrolliert wird.

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Warum die Demokraten auf Rückenwind hofften

Schon vor der Wahl sprachen Meinungsforscher und Wahlanalysten dafür, dass die Demokraten gestärkt aus der Wahl hervorgehen könnten. Als Grund nannten sie die schlechten Beliebtheitswerte von Donald Trump.

Die Partei galt nach der Niederlage von Kamala Harris gegen Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2024 als gebeutelt und zerstritten. Die Midterms boten den Demokraten daher die Chance, verlorenen Boden wieder gutzumachen.

Ausblick auf die Präsidentenwahl 2028

Die Parlamentswahlen werden nach Einschätzung der Berichterstattung auch den Ton für den anstehenden Wahlkampf zur Präsidentenwahl 2028 setzen. Laut Verfassung darf ein Präsident höchstens zweimal ins Amt gewählt werden.

Da Donald Trump diese Grenze nicht mehr überschreiten kann, rückt die Frage nach seinem Nachfolger bereits jetzt in den Mittelpunkt. Das Ergebnis der Midterms dürfte deshalb die Ausgangslage beider Parteien für die kommenden Jahre prägen.

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Einzelne Rennen in Michigan und Texas

Die vorliegenden Angaben werfen auch Fragen zu einzelnen Bundesstaaten auf. Genannt werden Michigan, wo gefragt wurde, ob sich die Demokraten den Sieg sichern konnten, sowie Texas, wo das Rennen für die Republikaner im Mittelpunkt stand.

Die Ergebnisse dieser einzelnen Rennen sind in den vorliegenden Informationen nicht im Detail ausgeführt. Ebenso fehlt eine Aufschlüsselung, wie der Senat im Einzelnen abgeschnitten hat, sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner.