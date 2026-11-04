Nach dem demokratischen Sieg bei den US-Midterms lehnen die Wähler in Kalifornien die Steuer auf Vermögen von Superreichen ab. Russlands Kreml reagiert auf Trumps Aussagen zum Ukraine-Konflikt.

Bei den US-Zwischenwahlen haben die Demokratischen Partei einen klaren Sieg errungen, was die politische Landschaft im Weißen Haus und im Kongress erheblich verändert. US-Präsident Donald Trump wird nun vor der Herausforderung stehen, mit einer demokratischen Mehrheit in beiden Parlamentskammern zu regieren, obwohl er seine Präsidentschaft mit einem Veto-Recht absichern will. Gleichzeitig haben die Wähler in Kalifornien einen Vorschlag zur Besteuerung extremer Vermögenswerte abgelehnt, und die russische Führung signalisiert Hoffnungen auf eine Fortsetzung von Dialogen mit Trump.

Politolog Jäger sieht MAGA-Bewegung am Ende

Der US-Präsident Donald Trump trägt die Hauptverantwortung für die Wahlniederlage seiner Partei, wie der Politologe Thomas Jäger analysiert. Jäger begründet diese Einschätzung damit, dass die wirtschaftlichen Bedingungen für die Mehrheit der Amerikaner durch die Politik von Trump verschlechtert wurden. Diese negative wirtschaftliche Entwicklung wird als Hauptgrund für die Abwahl angesehen. Der Experte prophezeit daraufhin das Ende der MAGA-Bewegung, die zuvor starken politischen Einfluss ausübte. Die Wahlschlappe markiert somit einen signifikanten Wendepunkt in der US-Politologie.

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Steuervorschlag in Kalifornien scheitert an Wählern

In den Bundesstaat Kalifornien haben die Wähler dem Vorschlag einer speziellen Steuer für Superreiche eine klare Absage erteilt. Der sogenannte Vorschlag 40, auch bekannt als "Proposition 40", sah eine einmalige Abgabe von fünf Prozent auf das Vermögen von Milliardären vor. Hinter diesem Steuermodell standen die Demokratische Partei Kaliforniens, verschiedene Gewerkschaften sowie der linksgerichtete US-Senator Bernie Sanders. Ziel war es, die Einnahmen in das Gesundheitssystem Medicare für ältere und bedürftige Bürger zu investieren.

Den Medienberichten der "Los Angeles Times" zufolge zeichnete sich eine Niederlage dieses Vorstoßes bereits vor der Stimmenauszählung ab. Die Maßnahme hätte rund 200 Milliardäre in Kalifornien getroffen. Der Misserfolg dieses Projekts zeigt die Skepsis der Wähler gegenüber neuen Lasten für die wohlhabendste Schicht der Gesellschaft. Die Demokraten in Kalifornien müssen nun andere Strategien für die Finanzpolitik des Bundesstaates entwickeln.

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Kreml hofft auf Trumps Kursänderung in der Ukraine

Die russische Führung setzt fest darauf, dass US-Präsident Donald Trump trotz der Wahlniederlage seiner Partei an seinem Kurs im Ukraine-Konflikt festhält. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow gab bekannt, dass man darauf vertraut, dass Trump seine Friedensbemühungen fortsetzt. Dieses Vertrauen basiert auf früheren Aktionen des US-Präsidenten, der kurz vor den Zwischenwahlen überraschend einen Diesel-Deal mit Russland geschlossen hatte. Für diesen Deal wurden Sanktionen gegen das Land ausgesetzt.

Trump hatte zuvor den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj massiv kritisiert und zu einem Rücktritt aufgefordert. Der Kreml, der im Jahr 2022 den Überfall auf die gesamte Ukraine befahl, hat bis heute keine ernsthaften Absichten für einen nachhaltigen Friedensschluss erkennen lassen. Die russische Seite nutzt die politische Unsicherheit in den USA, um ihre Interessen im Konflikt weiter zu verfolgen. Die Situation bleibt angespannt, während Moskau auf eine Fortsetzung des Dialogs mit Trump hofft.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Märkte profitieren

Der Sieg der Demokraten bei den Midterms gibt den europäischen Aktienmärkten spürbaren Auftrieb. Vor allem Banken- und Ökostrom-Werte profitieren von der Hoffnung auf eine veränderte Politik der USA. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten gegen Mittag jeweils rund 1,5 Prozent höher. Michael Field, Aktienstratege bei Morningstar, erklärt, dass die demokratische Mehrheit im Kongress die Möglichkeiten der US-Regierung begrenzt, europäischen Banken Auflagen aufzuerlegen oder Sanktionen zu verhängen.

Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien zeigen starke Gewinne. Die Papiere der Branchenführer Vestas, Orsted und Nordex legen um rund 5,5 bis 7,5 Prozent zu. Diese Sektoren hatten unter der Politik von Präsident Trump gelitten. Die Marktteilnehmer bewerten die neue politische Balance als günstiger für internationale Handelsbeziehungen und regulative Erleichterungen. Die Investoren reagieren positiv auf die erwartete Dämpfung expansiver US-Wirtschaftspolitik.

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Detailentscheidungen in Washington D.C. und Alaska

Nicht nur Abgeordnete und Gouverneure werden bei den Midterms bestimmt, sondern auch viele lokale Themen stehen auf der Agenda. In Washington D.C., das kein regulärer Bundesstaat ist, stimmen die Bürger mit großer Mehrheit für das Verbot von Herstellung und Verkauf von Enten- und Gänsestopfleber. Unter dem französischen Namen "foie gras" ist diese Delikatesse auch in den USA bekannt. Bei der Herstellung wird Tieren massenhaft kalorienreiche Nahrung durch ein Rohr in den Magen gepresst, was die Leber anschwellen lässt.

Parallel dazu läuft ein spannendes Rennen in der Senatswahl in Alaska. Der Amtsinhaber Dan S. Sullivan liegt knapp vor der demokratischen Herausforderin Mary Peltola. Die Situation wurde durch einen Bewerber mit nahezu identischem Namen verkompliziert. Laut "New York Times" muss noch etwa ein Viertel der Stimmen ausgezählt werden, wobei es sich größtenteils um Briefwahlstimmen handelt. Diese Stimmen fallen tendenziell zugunsten von Peltola aus, weshalb die Prognose leicht auf sie tendiert. Bis zum Endergebnis bleibt die Lage jedoch ungewiss. Trump plant weiterhin, sein Veto-Recht zu nutzen, um in seiner restlichen Amtszeit die Politik zu gestalten, wobei er eine Zusammenarbeit mit den Demokraten andeutet.