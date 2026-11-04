Die Demokraten gewinnen die US-Midterms deutlich. Dies ändert die Machtbalance im Kongress und wirkt sich auf Zölle, Ukraine-Hilfe und europäische Märkte aus.

Bei den Midterm-Wahlen in den Vereinigten Staaten haben die Demokratischen Partei einen deutlichen Sieg davongetragen, was die politische Landschaft in Washington nachhaltig verändert. Dieser Wahlerfolg stellt eine klare Abstrafung des republikanischen Präsidenten Donald Trump dar und signalisiert ein Ende der dominierenden向右-populistischen Welle, die die US-Politik lange Zeit geprägt hat. Die Republikaner verloren mehrere Schlüsselpositionen, während die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus behielten und sogar zulegten. Für internationale Beobachter bedeutet dies eine Stabilisierung der transatlantischen Beziehungen und eine Rückkehr zu mehr multilateraler Kooperation unter Biden.

Reaktion von Jürgen Hardt und SPD

Interne Dynamik bei den Demokraten

Jürgen Hardt , außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag und bekannter Transatlantik-Verfechter, begrüßt das Ergebnis als positiven Wendepunkt für die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Er sieht in dem Sieg der Demokraten eine Chance für weniger Handelszölle und mehr Unterstützung für die Ukraine. Hardt betonte, dass die USA nun wieder verlässlichere Partner sein könnten, solange Donald Trump nicht den Kurs diktieren kann. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil gratulierte den Amerikanern zu ihrem Erdrutschsieg und bezeichnete ihn als Zeichen von Zuversicht. Klingbeil erklärte, dass sich nun die bürgerliche Mitte durchgesetzt habe und Deutschland seine Hand nach Washington ausgestreckt halte.

Die Politologin Cathryn Clüver Ashbrook analysiert, dass es für die Demokraten nun entscheidend ist, interne Flügelkämpfe zu beenden und verschiedene Positionen unter einem Dach zu vereinen. Sie weist darauf hin, dass der sozialistische Flügel der Partei mit Abgeordneten wie Claire Valdez und Chris Rabb an Bedeutung gewinnt, auch wenn dieser derzeit noch klein ist. Clüver Ashbrook betont, dass die Wähler radikalere soziale Forderungen goutieren und die Partei daher ein klares Angebot zur Wiederherstellung sozialer Gerechtigkeit machen muss. Der inhaltliche Zusammenhalt wird laut Expertin die tatsächliche Frage über die nächsten zwei Jahre bestimmen.

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Kritik an Trump und Ende der MAGA-Bewegung?

Der Politologe Thomas Jäger prophezeit das Ende der MAGA-Bewegung und macht Donald Trump allein für die Niederlage seiner Partei verantwortlich. Jäger argumentiert, dass die wirtschaftlichen Bedingungen für die meisten Amerikaner schlechter geworden sind und dies zum Verlust geführt hat. Trump hatte zuvor überraschend einen Diesel-Deal mit Russland geschlossen und Sanktionen ausgesetzt, was Kritik hervorrief. Der Kreml hofft weiterhin, dass Trump trotz seiner persönlichen Niederlage am Kurs im Ukraine-Krieg festhält, doch Peskow bestätigt nur die Hoffnung auf Friedensbemühungen ohne konkrete Absichten.

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Wirtschaftliche Folgen und europäische Märkte

Der Sieg der Demokraten gibt den europäischen Aktienmärkten Auftrieb, wobei vor allem Banken- und Ökostrom-Werte profitieren. Dax und EuroStoxx50 notierten gegen Mittag jeweils rund 1,5 Prozent höher, da Investoren mit einer moderateren US-Politik rechnen. Michael Field von Morningstar erklärt, dass der Kongress in den Händen der Demokraten die Möglichkeiten der US-Regierung begrenzt, europäischen Banken Auflagen oder Sanktionen aufzuerlegen. Dies schafft Planungssicherheit für internationale Finanzinstitutionen und reduziert das Risiko unvorhersehbarer Handelsbarrieren.

Soziale Debatten in Kalifornien und Washington D.C.

Neben den nationalen Wahlen gab es wichtige lokale Entscheidungen, etwa in Kalifornien, wo die Bürger eine Steuer für Superreiche ablehnten. Der Vorschlag Proposition 40 hätte Milliardäre mit fünf Prozent ihres Vermögens belastet, doch er scheiterte. In Washington D.C. stimmte die Bevölkerung mit großer Mehrheit für das Verbot von Herstellung und Verkauf von foie gras. Diese Delikatesse, die durch massenhafte Fütterung hergestellt wird, ist in Deutschland bereits verboten, während der Import in den USA erlaubt war. Diese lokalen Themen zeigen die Vielfalt der demokratischen Teilhabe jenseits der großen Politik.