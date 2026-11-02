US-Midterms: Demokraten streben Kontrolle über Kongress an

Analyse der US-Zwischenwahlen: Demokraten wollen Repräsentantenhaus und Senat zurückgewinnen. Szenarien für Trumps zweite Amtszeit und politische Machtverteilung.

Am kommenden Dienstag stehen in den Vereinigten Staaten die sogenannten Midterms an. Dabei wählen die US-Bürger die Zusammensetzung des Kongresses neu. Das Repräsentantenhaus und viele Sitze im Senat müssen dabei aktualisiert werden. Diese Zwischenwahlen sind mehr als eine bloße Abstimmung über das Parlament. Sie geben auch Aufschluss darüber, wie die Amerikaner Donald Trump und dessen Politik nach der Hälfte der zweiten Amtszeit des Präsidenten bewerten. Aktuell ist die Stimmung für den Präsidenten und seine Republikaner düster.

Wirtschaftliche Lage und Umfragewerte

Die Preise für Sprit und die allgemeinen Lebenshaltungskosten sind nach wie vor hoch. Dies führt dazu, dass die Umfragewerte für Trump und die republikanische Partei entsprechend schlecht sind. Die US-Demokraten, deren politische Farbe Blau ist, hoffen daher auf eine sogenannte blaue Welle. Eine blaue Welle bedeutet in diesem Kontext einen deutlichen Sieg bei den Wahlen. Deutlich hieße in diesem Fall die Erlangung der Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat.

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Bleiben beide Kammern in der Hand der Demokraten, würde das für Trump bedeuten, dass er es in den letzten zwei Jahren seiner Präsidentschaft mit einem Kongress zu tun hat. Dieser Kongress lässt dem Präsidenten kaum noch politischen Spielraum. Neue Gesetze dürften dann kaum noch verabschiedet werden. Darüber hinaus haben die Demokraten bereits verschiedene Maßnahmen angekündigt. Diese zielen darauf ab, gegen Trump und diverse politische Amtsträger vorzugehen, um ihre politische Agenda durchzusetzen.

Szenario Machtverteilung im Kongress

Das derzeit wohl wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus gewinnen. Die Republikaner behalten gleichzeitig eine knappe Mehrheit im Senat. Umfragen deuten seit einiger Zeit darauf hin, dass die Demokratische Partei das Repräsentantenhaus tatsächlich zurückgewinnen wird. Die entscheidende Frage ist nun nur noch, wie groß die Mehrheit am Ende ausfallen wird.

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Gegenwärtig halten die Republikaner zwei hundred eighteen Sitze. Die Demokraten verfügen über zwei hundred vierzehn Sitze. Insgesamt werden vier hundred thirtyfive Abgeordnete gewählt. Sie vertreten die Bürger in den jeweiligen Wahlkreisen und werden alle zwei Jahre neu bestimmt. In diesem Haus werden vor allem Gesetzesvorlagen in Ausschüssen erarbeitet und abgestimmt. Erst danach werden sie zur endgültigen Abstimmung an den Senat weitergeleitet.

Politische Agenda und Untersuchungsausschüsse

Hakeem Jeffries ist der Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus. Er will mit seiner Partei wieder die Mehrheit in der Kammer holen. Jeffries erklärte, man wolle von Anfang an geschlossen agieren, sollte man die Kammer zurückgewinnen können. Die Agenda von Jeffries und den Demokraten ist ehrgeizig. Sie dreht sich vor allem um ein großes Vorhaben: die Senkung der Lebenshaltungskosten für die US-Bürger.

Die Partei will Kürzungen beim Gesundheitsfürsorgeprogramm Medicaid rückgängig machen. Zudem sollen auslaufende Steuererleichterungen für die Krankenversicherung wieder eingeführt werden. Auch soll Wohnen, Lebensmittel und Kinderbetreuung günstiger gemacht werden. Zudem wollen die Demokraten gegen Trumps Zollpolitik vorgehen. Vor allem haben die Demokraten aber Trump selbst im Blick, da die Liste an potenziellen Zielen lang ist.

Sie wollen untersuchen lassen, inwiefern sich der Präsident und dessen Familie im Amt bereichern. Korruptionsvorwürfe gibt es viele in diesem Kontext. Die Demokraten wollen deshalb Ausschüsse bilden und Zeugen vorladen. Ziel ist es, die Interessenskonflikte des Präsidenten offenzulegen. Zudem sollen Akten stärker in die Öffentlichkeit gebracht werden. Trump hatte im Wahlkampf zwei tausend vier noch versprochen, Dokumente über einen verurteilten Sexualstraftäter zu veröffentlichen. Dieser war ein ehemaliger Vertrauter von Trump und ist in der Haft gestorben.

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Grenzen der Macht und Impeachment

Trump war später jedoch von seiner Zusage abgerückt. Eine Koalition aus Demokraten und Republikanern hatte erwirkt, dass ein Teil der Akten veröffentlicht wurde. Es fehlen jedoch immer noch viele Dokumente. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass die Demokraten ein erneutes Amtsenthebungsverfahren gegen Trump anstreben. Bereits zweimal, in den Jahren zwei tausend neun und zwei tausend einundzwanzig, stimmte das Repräsentantenhaus für ein Impeachment Trumps.

Diese Verfahren scheiterten am Ende jeweils am Senat. An diesem Beispiel lassen sich die Grenzen für die Demokraten gut aufzeigen. Zwar könnten sie Gesetzesentwürfe einbringen und mit einer Mehrheit verabschieden. Sie können den Vorsitz in Ausschüssen besetzen und bestimmte Themen in der Öffentlichkeit halten. Sie könnten sich wieder als Alternative zu den scheinbar übermächtigen Republikanern präsentieren.

Konkrete Gesetzesvorhaben könnten die Republikaner im Senat jedoch weiterhin blockieren. Vor einigen Wochen erschien es noch unwahrscheinlich, dass sich die Demokraten den mächtigen Senat sichern. Die Republikaner haben hier eine Mehrheit von dreiundfünfzig zu siebenundvierzig Sitzen. Inzwischen jedoch sieht die Lage anders aus. Viele Umfragen deuten darauf hin, dass die Partei sich in entscheidenden Rennen durchsetzt. Dabei kommt es auf wenige entscheidende Wahlen an, da Senatoren eine Amtszeit von sechs Jahren haben und die Bundesstaaten als Ganzes vertreten.