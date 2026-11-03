US-Midterms: Risiko einer lahmenden Ente oder aggressivere Politik unter Trump

Die US-Wähler entscheiden Dienstag über den Kongress. Ein demokratischer Sieg könnte Donald Trump zur Machtlosigkeit zwingen, doch Experten warnen vor eskalierender Aggression und Verfassungskrisen.

Am Dienstag stehen die Wähler in den Vereinigten Staaten vor einer entscheidenden Weiche, während Umfragen den oppositionellen Demokraten einen Vorsprung vor den Republikanern von Donald Trump zubilligen. Diese Prognosen treffen auf erhebliche Skepsis bei den Instituten selbst, da die politische Landschaft hochgradig volatil ist. Sollte Trump tatsächlich eine deutliche Niederlage bei den Midterms hinnehmen, würde dies die Machtbalance im Weißen Haus fundamental verändern und ihn für den Rest seiner Amtszeit in eine schwierige politische Position drängen.

Drohende Ohnmacht der Exekutive

Verliert ein US-Präsident in seiner zweiten Amtszeit die Mehrheit in einem der beiden Kongresskammern, gilt er rechtlich und politisch als sogenannte "lame duck" oder "lahme Ente". In diesem Status fehlt ihm die politische Durchsetzungskraft für seine Agenda. Dieses Phänomen ist historisch belegt: Ronald Reagan erlebte es 1986, George W. Bush im Jahr 2006 und Barack Obama im Jahr 2014. In diesen Perioden war die Gesetzgebungsfähigkeit der Exekutive stark eingeschränkt, da der Kongress als Gegengewicht agierte.

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Aggression statt Kooperation

Viele Beobachter gehen jedoch davon aus, dass Donald Trump keine klassische lahme Ente werden wird. Stattdessen wird er voraussichtlich noch stärker an den etablierten Regeln vorbeiregieren und ungehemmt handeln. Hillary Clinton warnt in der ABC-Sendung "The View" vor dieser Entwicklung. Die 79-jährige Demokratin, die 2016 die Präsidentschaftswahl verlor, befürchtet, dass ein demokratischer Sieg das Gegenteil bewirken könnte.

Clinton sagt offen, dass sie sich den Sieg ihrer Partei zwar wünscht, aber vor den Konsequenzen bangt. Sie argumentiert, dass Trump sich in die Enge getrieben fühlen würde, wenn die Demokraten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat gewinnen. Laut Clinton würde dies zu Wut führen und er würde "um sich schlagen". Dieses Szenario deutet auf eine potenziell destabilisierende Dynamik hin, bei der der Präsident versucht, seine Macht durch unkonventionelle Mittel zurückzugewinnen.

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Professor warnt vor Vetomissbrauch

Professor Thomas Jäger von der Universität Köln, 66 Jahre alt, unterstreizt diese Gefahr in Gesprächen mit BILD. Er weist darauf hin, dass Trump bereits in den letzten zwei Jahren nicht im herkömmlichen Sinne mit dem Kongress regiert hat. Sollte er gewinnen, mache er mit noch größerer Selbstsicherheit weiter. Verliert er jedoch, werde er nach innen aggressiver und entgrenzter.

Die Mechanismen dahinter sind klar: Während die Demokraten theoretisch Gesetze beschließen könnten, würde Trump seine Vetomacht nutzen. Er würde sich dabei zunehmend auf "nationale Sicherheit" berufen, um legislative Vorhaben zu blockieren. Dieses Vorgehen hat er bereits bei der Durchsetzung von Zöllen praktiziert und sich damit sogar einem Urteil des Obersten Gerichts widersetzt. Diese Praxis untergräbt die klassische Gewaltenteilung und verschiebt die Machtverhältnisse zugunsten des Exekutivbefehls.

Untersuchungsausschüsse und innere Spaltungen

Ein demokratischer Sieg würde den Kongress befähigen, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Diese könnten sich mit Themen wie Korruption, dem Iran-Krieg und den umstrittenen Zöllen befassen. Für die innenpolitische Aufarbeitung der Trump-Ära ist dies von großer symbolischer und dokumentarischer Bedeutung. Praktische Auswirkungen auf die konkrete Politikführung sind jedoch gering, da der Präsident seine Instrumente der Blockade weiterführen wird.

Dennoch könnte ein demokratischer Sieg interne Spannungen in der Republikanischen Partei verstärken. Der Polit-Stratege Nico Lange, 51 Jahre alt und früher Leitungsstabschef im Bundesverteidigungsministerium, sieht dies am Beispiel Texas. Im Senatsrennen dort liegen der Trump-Kandidat Ken Paxton, 63, und der Demokrat James Talarico, 37, Kopf an Kopf.

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Lange vergleicht einen demokratischen Sieg in Texas mit einem Verlust der CSU in Bayern. Ein solches Ergebnis würde für Trump ein echtes Problem darstellen. Immer mehr Republikaner würden es wagen, sich vom Präsidenten zu distanzieren. Dies könnte die politische Isolierung des Weißen Hauses weiter vertiefen und die Handlungsfähigkeit der Regierung über die verbleibende Zeit erheblich einschränken. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Wähler diese Dynamik bestätigen.