Donald Trump, Ron DeSantis und Friedrich Merz kommentieren die Midterms. Der Iran-Krieg und innenpolitische Themen prägen die Analyse der Wahlniederlage.

Die US-Präsidentschaftswahlen und die damit verbundenen Zwischenwahlen haben eine neue politische Dynamik in Washington ausgelöst. Donald Trump hat seine Rede am Vorabend der Wahl am Lincoln Memorial Reflecting Pool verteidigt. Auf die Frage, ob er es bereue, sich in seinem letzten Appell an die Wähler auf ein problematisches Renovierungsprojekt konzentriert zu haben, obwohl die Wähler Umfragen zufolge vor allem die Sorge um ihre Finanzen umtreibt, ging er nicht direkt ein.

Trump verteidigt Architekturprojekte nach Wahlsieg

Für seine Aussagen ließ er sich bei einem Rundgang über die Baustelle seines Ballsaal-Projekts im Weißen Haus ausführlich über Rohrleitungen und die Farbe des Beckens aus. "Ich habe gehört, es war eine sehr gute Rede, hat großartige Kritiken bekommen", erklärte er. Trump lobte vor allem den Ballsaal, den er am Weißen Haus bauen lässt. Es werde der "schönste Ballsaal in der ganzen Welt" sein, sagte der US-Präsident auf der Baustelle. Auch verwies er auf seinen Plan, einen Triumphbogen zu bauen und einen alten Golfplatz in der US-Hauptstadt zu erneuern.

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DeSantis warnt vor existenzbedrohenden Folgen

Nach der verheerenden Niederlage der Republikaner bei den US-Parlamentswahlen hat Floridas scheidender Gouverneur Ron DeSantis von nahezu existenzbedrohenden Folgen für seine Partei gesprochen. Die Niederlage komme einem politischen Meteoriteneinschlag gleich. "Das war eine Zurückweisung der Republikaner in Washington", sagte er bei einem Auftritt in Florida. Die Demokraten seien lediglich die Nutznießer gewesen. Die Republikaner hatten bei den Wahlen am Dienstag ihre Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses verloren.

Damit setzt sich der Republikaner von US-Präsident Donald Trump ab, der für die Wahlniederlage unter anderem die republikanischen Kandidaten verantwortlich gemacht hatte. Seine eigene Beliebtheit habe sich nicht auf diese übertragen lassen. Er räumte aber ein, dass der Iran-Krieg und die dadurch gestiegenen Spritpreise zu den Verlusten beigetragen haben. An seiner Entscheidung für den Krieg halte er dennoch fest. Nach deutlichen Siegen der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen rechnet Senatsfraktionschef Chuck Schumer damit, seine Partei künftig weiter als Mehrheitsführer im Senat zu vertreten. "Ich werde als Mehrheitsführer wiedergewählt werden", sagte Schumer am Mittwoch vor Journalisten.

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Mamdani sieht Wandel in den Geldbörsen der Bürger

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani sieht in der Welle demokratischer Siege bei den Zwischenwahlen den Wunsch der Amerikaner nach einem Wandel, "den sie in ihren Geldbörsen spüren können". Die Siege seien ein "wahres Abbild dessen, was das amerikanische Volk will", sagte Mamdani. "Die vergangene Nacht hat uns gezeigt, dass arbeitende Menschen die Mehrheit sind, ob wir nun von Austin, Ann Arbor oder Astoria sprechen", sagte er. "Es ist ein neuer Morgen in Amerika." Es sei an der Zeit, genau diese Menschen in der Politik an die erste Stelle zu setzen, und das sei im ganzen Land möglich.

Auf die Frage, ob linke Demokraten auf weitergehende Veränderungen dringen sollten, sagte Mamdani: "Fuß aufs Gas." Überall im Land wählten die Menschen eine Politik, die etwas bedeute. Politik solle arbeitenden Menschen Würde ins Leben bringen. Abdul El-Sayed, der Sieger der Senatswahl im US-Bundesstaat Michigan, betrachtet seinen Erfolg gegen den Republikaner Mike Rogers als Absage der Wähler an einen "hasserfüllten, gehässigen" Wahlkampf. Die Wähler hätten sich nicht auf die Versuche der Republikaner eingelassen, ihn während des gesamten Wahlkampfs zu dämonisieren, weil er Muslim und Ägypter sei, sagte El-Sayed der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch.

Merz prognostiziert begrenzte Auswirkungen auf Deutschland

Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet als Reaktion auf die Ergebnisse der US-Midterms keine große Politikänderung von US-Präsident Donald Trump. "Trump hat auch in den letzten zwei Jahren weitgehend am Kongress vorbei regiert. Warum sollte das jetzt anders sein?", sagte Merz am Mittwoch auf dem SPD-Wirtschaftsforum. Trump habe die meiste Zeit mit Executive Orders gearbeitet und könne sehr unabhängig vom Kongress auch Entscheidungen treffen. "Was anders werden wird, ist die Budgetplanung und damit natürlich auch die Planung der Streitkräfte", fügte der CDU-Vorsitzende hinzu. Aber dies werde Zeit brauchen.

US-Vizepräsident JD Vance hat die Niederlagen der Republikaner bei den Zwischenwahlen auf den Iran-Krieg zurückgeführt. US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass der Iran-Krieg bei den Midterms eine Rolle gespielt habe. "Die Iran-Sache mussten wir tun und wir tun es weiter", sagte Trump am Mittwoch, nachdem seine Republikaner bei den Zwischenwahlen zahlreiche Niederlagen erlitten hatten. Diese Einräumung markiert einen wichtigen Punkt in der internen Debatte der Partei über die Ursachen der Wahlniederlage und die zukünftige Ausrichtung der Außenpolitik.