US-Midterms: Trump-Regierung verliert Prozess um Briefwahlstimmen

US-Midterms beginnen in Vermont. Bundesrichter James Boasberg wies die Trump-Regierung zurück, Briefwahlstimmen in Kalifornien zu sperren. Das Urteil verstößt gegen die Verfassung.

Die US-Zwischenwahlen haben am frühen Morgen offiziell begonnen. Den Startschuss gab der Staat Vermont im Nordosten, wo die Wahllokale bereits um 5 Uhr Ortszeit öffneten. Für Zuschauer in Deutschland bedeutete dies, dass die Stimmabgabe um 11 Uhr deutscher Zeit ihren Anfang nahm. In den folgenden Stunden folgten weitere Bundesstaaten, während in Kentucky und Indiana die Lokale bereits um 0 Uhr deutscher Zeit schließen. Mit dem Ende der Wahllokalöffnung beginnt in diesen Regionen nun die Auszählung der abgegebenen Stimmzettel.

Richter Boasberg stoppt Kalifornien-Verfahren

Bundesrichter James Boasberg hat der US-Regierung unter Präsident Donald Trump eine klare juristische Niederlage zugefügt. Der Richter wies die Regierung an, fortan nicht länger von den kalifornischen Wahlbehörden zu verlangen, die Stimmzettel von 20.000 Menschen gesondert aufzubewahren. Das Justizministerium hatte zuvor argumentiert, dass es sich bei den Abstimmenden möglicherweise nicht um US-Staatsbürger handeln könnte. Boasberg erklärte in seiner Entscheidung eindeutig, dass diese Forderungen gegen die US-Verfassung verstießen.

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In seiner schriftlichen Begründung führte Boasberg aus, dass die Exekutive höchstwahrscheinlich gegen die Wahlklausel der Verfassung verstoßen habe. Diese Klausel überträgt die Befugnis über Wahlregeln ausschließlich den Bundesstaaten und dem Kongress. Die Trump-Regierung hatte in dieser Angelegenheit kurz zuvor den Obersten Gerichtshof angerufen, um eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Mit diesem Antrag wollte man verhindern, dass die Stimmzettel gezählt werden, bis die Identität der Abstimmenden im Berufungsverfahren geklärt ist. Bei Gerichten niedrigerer Instanzen war die Regierung zuvor bereits gescheitert.

Trump konzentriert sich auf Denkmal-Projekt

Wenige Stunden vor den wichtigen US-Zwischenwahlen hat Präsident Donald Trump die verbleibende Zeit seinem Prestigeprojekt nahe dem Weißen Haus gewidmet. Überraschend detailliert erklärte der Republikaner vor der Öffentlichkeit, wie der "Reflecting Pool" am Lincoln Memorial renoviert wurde. Erst im weiteren Verlauf seines Auftritts nutzte er die Bühne, um angebliche Erfolge in den Iran-Verhandlungen und bei der Bekämpfung der Kriminalitätsrate zu benennen. Den Abschluss der Rede bildete jedoch eine erneute Rückkehr zum Thema rund um die Sanierung des "Reflecting Pool".

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Die politische Stimmung vor den Wahlen wird auch durch verschiedene Branchenaktionen beeinflusst. Der US-Autoverband AAI fordert ein dauerhaftes Verbot für chinesische Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten. John Bozzella von der Alliance for Automotive Innovation erklärte am Montag, der US-Markt müsse vor einer Flut chinesischer Importe geschützt werden. Diese bergen ein Überwachungsrisiko und benachteiligten etablierte Hersteller, die über Generationen hinweg in amerikanische Standorte investiert hätten. Die Gruppe vertritt fast alle großen Autobauer in den USA, darunter General Motors, Toyota und Volkswagen. Unterstützer eines parteiübergreifenden Vorstoßes im Senat einigten sich im September darauf, die beschleunigte Verabschiedung einer solchen Maßnahme auf November zu verschieben.

Wirtschaftliche Einbußen und Spenden-Booster

Die Einschaltquoten bei dem konservativen US-Sender Fox News sind vor den Midterms deutlich zurückgegangen. CEO Lachlan Murdoch sah als Grund dafür vor allem "Nachrichtenmüdigkeit", wie er am Montag bei einem Call zur Vorstellung der Quartalszahlen sagte. Das Unternehmen habe einen ähnlichen Trend bereits während der Midterms des US-Präsidenten Georg W. Bush beobachtet. Gleichzeitig erhielt der demokratische Senatskandidat Abdul El-Sayed für Michigan laut eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden 2,4 Millionen Dollar Wahlspenden. Seine ehemalige Vorwahlkonkurrentin, die US-Abgeordnete Haley Stevens, hatte am Sonntag ihre Unterstützung zurückgezogen und öffentlich den Republikaner Mike Rogers unterstützt.

Strategische Rolle des Fischerortes Petersburg

Kurz vor den US-Zwischenwahlen ist der verschlafene Fischerort Petersburg im Südwesten Alaskas ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt. Hier wohnt der frühere Grundschullehrer Daniel J. Sullivan Jr., der dafür sorgen könnte, dass die Republikaner von Präsident Donald Trump die Mehrheit im Senat verlieren. FBI-Agenten befragten nun Einwohner, die Geld für Sullivan Jr. gespendet haben, der als Außenseiter kandidiert. Die Republikaner vermuten, Sullivan sei nur angetreten, um dem Amtsinhaber Dan S. Sullivan Stimmen abspenstig zu machen und der Demokratin Mary Peltola zum Sieg zu verhelfen. Sullivan Jr. und Peltola bestreiten diese Vorwürfe.

Auf einer Wahlveranstaltung sagte Donald Trump "Ich liebe die Farmer". Sein Lob umrahmte er vor den Zwischenwahlen mit Finanzzusagen im Wert von über 15 Milliarden Dollar. Diese Versprechen sollen ländliche Wählerstimmen mobilisieren, während sich die nationale Politik nach wie vor auf die rechtlichen Auseinandersetzungen in Kalifornien und die engen Rennen in einzelnen Bundesstaaten konzentriert. Die Auszählung der Stimmen in den Bundesstaaten wird in den nächsten Stunden und Tagen weitere Einblicke in die mögliche Sitzverteilung im Kongress geben.