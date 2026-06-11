Das US-Militär hat neue Angriffe auf mehrere Ziele in Iran begonnen, die FIFA-Präsident hat bei einer Pressekonferenz Kritik an Ticketpreisen und Visa-Problemen geäußert, und die englische und portugiesische Nationalmannschaften bestreiten ihre letzten WM-Tests vor dem Turnierstart.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben auf Befehl von US-Präsident Donald Trump mit neuen Angriffen auf mehrere Ziele in Iran begonnen. Die Angriffe sind eine Reaktion auf die ungerechtfertigte und anhaltende Aggression des Iran s, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X mit.

Die Fußball-WM startet am Donnerstag (21 Uhr deutscher Zeit) mit der Partie Mexikos gegen Südafrika. WM-Gastgeber USA führt seit Monaten Krieg gegen den Iran, US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran bereits mehrfach Sanktionen verhängt. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bei einer Pressekonferenz Kritik an Ticketpreisen genauso von sich gewiesen wie die an den Visa-Problemen vieler an der WM beteiligter Menschen. Trotz einer witterungsbedingten Verspätung hat die englische Fußball-Nationalmannschaft ihre WM-Generalprobe bestanden.

Die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel gewann ihren letzten Test in Orlando gegen Costa Rica mit 3:0 (1:0). Declan Rice (9. ), Anthony Gordon (68. /Handelfmeter) und Ollie Watkins (87.

) schossen die Three Lions zum Sieg. England hat seinen letzten Test vor der WM 2026 ohne Probleme gemeistert und sich beim deutlichen Sieg gegen Costa Rica Selbstvertrauen für den Auftakt gegen Kroatien geholt. Die Engländer waren das gesamte Spiel über drückend überlegen und hätten sogar noch höher gewinnen müssen, vergaben jedoch einige Großchancen. Die portugiesische Nationalmannschaft um Cristiano Ronaldo hat ihr letztes Testspiel vor der WM gegen Nigeria mit 2:1 (1:1) gewonnen.

Pedro Neto (23. ) und Francisco Conceição (75. ) trafen für den Europameister von 2016. Die Nigerianer, die sich nicht für die WM qualifiziert haben, kamen durch Akor Adams zum zwischenzeitlichen Ausgleich (37.

). Portugal trifft in seinem ersten Spiel der Bundesliga-Aufstieg im Mai, WM-Nominierung im Juni: Dejan Ljubicic erlebt gerade den wohl besten Sommer seines Lebens





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