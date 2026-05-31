US-Militär-Angriffe, Gesundheitszustand Trumps, Fluggesellschaften warnen vor Problemen, Treffen mit kubanischen Militärs

Die Nachricht enthält Informationen über US-Militär-Angriffe auf Drogenschmugglerboote, Gesundheitszustand Trumps, Warnungen von Fluggesellschaften und ein Treffen zwischen einem US-General und kubanischen Militärs.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth: Das US-Militär tötet inzwischen regelmäßig angebliche Drogenschmuggler auf Booten. Zum wiederholten Male hat das US-Militär nach eigenen Angaben ein Drogenschmuggler-Boot im östlichen Pazifik angegriffen und dabei drei Männer getötet.

Das Boot sei nach Erkenntnissen der Geheimdienste auf einer bekannten Drogenhandelsroute unterwegs gewesen, erklärte das für die Region zuständige US-Regionalkommando Southcom auf der Plattform X. US-Streitkräfte seien bei dem Angriff am Samstag nicht zu Schaden gekommen. Die Angaben des US-Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Auf Anordnung von Präsident Donald Trump greift das US-Militär seit Herbst vergangenen Jahres Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, mit denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollen.

Dabei kommen immer wieder Menschen ums Leben. Erst am Freitag hatte es einen ähnlichen Angriff gegeben, ebenfalls mit drei Toten. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. Die Vereinigten Staaten haben ein großes Drogenproblem, für das sie ausländische Schmuggler verantwortlich machen.

Ein weiteres US-Gericht prüft Trumps umstrittenen Steuer-Vergleich. Trumps Herz-, Lungen-, neurologische und allgemeine Körperfunktionen seien stark, erklärte das Weiße Haus am Freitag. Trumps Gesundheitszustand war zuletzt Gegenstand von Spekulationen. Führende US-Fluggesellschaften und Wirtschaftsverbände warnen vor Milliardenschäden und chaotischen Zuständen an US-Flughäfen, sollte die US-Regierung die Abfertigung von internationalen Reisenden und Fracht an mehreren großen Flughäfen aussetzen.

Ein hoher US-General hat sich mit kubanischen Militärvertretern getroffen. US-Präsident Donald Trump will nicht länger an seinen Renovierungsplänen für das Kennedy Center in Washington festhalten, nachdem er vor Gericht eine Niederlage erlitten hatte





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