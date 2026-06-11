US-Militär beendet Angriffe auf Ziele im Iran, Iranische Streitkräfte angreifen US-Schiffe

Das US-Militär hat seine erneuten Angriffe auf Ziele im Iran nach eigenen Angaben eingestellt. Es seien militärische Aufklärungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftverteidigungsstellungen im ganzen Land attackiert worden. Auch nach Abschluss der Angriffe bleibe das US-Militär wachsam und kampfbereit. Iranische Streitkräfte greifen US-Schiffe nahe der Straße von Hormus mit Raketen und Drohnen an.

Das US-Militär hat seine erneuten Angriffe auf Ziele im Iran nach eigenen Angaben eingestellt. Es seien militärische Aufklärungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftverteidigungsstellungen im ganzen Land attackiert worden.

Auch nach Abschluss der Angriffe bleibe das US-Militär wachsam und kampfbereit. Iranische Streitkräfte greifen US-Schiffe nahe der Straße von Hormus mit Raketen und Drohnen an. Israels Kampf mit dem Iran ist nach Worten des israelischen Verteidigungsministers noch lange nicht beendet. Mehr als 200 Tanker und andere Handelsschiffe haben die Straße von Hormus angeblich mit Hilfe des US-Militärs passiert





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