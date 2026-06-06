Das US-Militär greift erneut Ziele in Iran an, nachdem es vier iranische Drohnen abgewehrt und Radarstationen in Iran angegriffen hat.

Das US-Militär greift erneut Ziele in Iran an, nachdem es vier iranische Drohnen abgewehrt und Radarstationen in Iran angegriffen hat. Die Drohnen seien eine Bedrohung für die Schifffahrt dargestellt, teilte das US-Regionalkommando Centcom mit.

US-Streitkräfte griffen Radarstellungen zur Küstenüberwachung auf der Insel Qeschm in der Straße von Hormus sowie im Ort Goruk an. Das Militär begründete die Angriffe damit, sich 'gegen weitere Angriffe zu verteidigen'. Zuvor hatte CNN unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter berichtet, US-Kampfflugzeuge hätten mindestens vier iranische Drohnen abgefangen. Die iranischen Revolutionsgarden drohen als Reaktion mit einer vollständigen Schließung der Straße von Hormus für Öl- und Gasexporte und machen die USA für die Folgen verantwortlich, sollten deren 'Machenschaften' andauern.

US-Präsident Donald Trump sagte dem Sender NBC News, Iran verfüge weiterhin über 'einige Raketen und Drohnen'.

'Sie haben wahrscheinlich noch 21 bis 22 Prozent ihrer Raketen', sagte Trump - das sei 'eine Menge', aber nicht mehr so viel wie zu Beginn der Angriffe. Es ist unklar, ob Trump konkrete Zahlen zitiert oder bloß eine persönliche Schätzung abgibt. Iran hat nach Angaben des US-Militärs sieben ballistische Raketen auf Kuwait und Bahrain abgefeuert. Sechs Raketen seien abgefangen worden, die siebte habe ihr Ziel nicht erreicht, teilte das US-Militär mit.

Die iranische Revolutionsgarde erklärt, Angriffe auf US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain seien Vergeltung für US-Attacken auf iranische Stellungen im Golf. Außerdem wurden vier Öltanker beschossen, die versucht hätten, die Straße von Hormus ohne ihre Genehmigung zu passieren. Unterdessen kauft Kuwait in den USA Abwehrsysteme gegen Drohnenangriffe im Wert von rund zwei Milliarden Dollar. Das US-Außenministerium genehmigte den Verkauf, ein Liefertermin ist zunächst offen.

Zuletzt traf am Mittwoch eine Drohne den internationalen Flughafen in Kuwait - dabei wurde mindestens eine Person getötet, Dutzende wurden verletzt. Für Kuwait spricht das ⁠Außenministerium eine Reisewarnung aus. Von Reisen nach Bahrain werde dringend abgeraten, teilt das Ministerium mit.

'Die Sicherheitslage in der Region bleibt höchst volatil; eine erneute Verschärfung der Sicherheitslage in der Region einschließlich erheblicher Einschränkungen des Flugverkehrs kann nicht ausgeschlossen werden. ' Dabei verweist das Ministerium auf Luftschläge aus Iran am 3. Juni, bei denen eine Militärbasis der USA in Bahrain attackiert und der internationale Flughafen in Kuwait beschädigt wurden. Ungeachtet einer erneuerten Waffenruhe kommt es in Libanon wieder zu Kämpfen zwischen der Hisbollah und Israel.

Das libanesische Gesundheitsministerium meldete am späten Abend, dass bei verschiedenen Angriffen im Süden und Osten des Landes mindestens acht Menschen getötet wurden. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben, darunter seien auch mehrere Frauen und Kinder gewesen. Bei einem erneuten Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden Libanons stationierten Truppen wurde ein Soldat getötet, wie Israels Armee am Abend mitteilte.

In der Nacht zum Donnerstag hatten sich Israel und Libanon nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen neuen Anlauf zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Hisbollah lehnte die vereinbarten Bedingungen jedoch ab, kurz darauf erfolgten neue Angriffe der Miliz. In Libanon hatte es bereits am Donnerstagmorgen Berichte über zahlreiche israelische Angriffe gegeben. Die libanesische Regierung ist keine Konfliktpartei in dem Krieg und hat nur begrenzten Einfluss auf die Hisbollah.

Die Miliz war an den Gesprächen nicht beteiligt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) sieht trotz des seit drei Monaten andauernden Krieges der USA und Israels gegen Iran keine größeren Veränderungen am iranischen Atomprogramm. Das geht aus einem vertraulichen Bericht der Behörde an die Mitgliedstaaten hervor. Es ist die erste Bestandsaufnahme seit Beginn der Angriffe Ende Februar.

US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatten die Zerstörung des Atomprogramms als eines ihrer Hauptziele im Krieg genannt. In dem Dokument fordert die IAEA die Regierung in Teheran erneut auf, den Verbleib von Beständen an angereichertem Uran zu klären. Seit einer früheren US-israelischen Bombardierung der wichtigsten iranischen Atomanlagen im vergangenen Juni fehlt von dem Material jede Spur





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