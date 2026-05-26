US-Militär greift iranische Ziele an - Verhandlungen über Waffenstillstand und Uranprogramm laufen weiter

Trotz bestehender Waffenruhe führt das US-Militär neue Angriffe im Süden Irans und in der Straße von Hormus durch. Gleichzeitig laufen intensive Verhandlungen über ein 60‑tägiges Rahmenabkommen, das die Öffnung der Meerenge und das iranische Uranprogramm adressieren soll. Die Lage bleibt angespannt, während die Weltmarktpreise für Rohstoffe steigen.

Trotz einer seit Anfang April geltenden Waffenruhe und laufender diplomatischer Gespräche zur Beilegung des Konflikts im Nahen Osten hat das US-Militär jüngst wieder militärische Operationen gegen iranische Ziele durchgeführt.

Im Süden Irans wurden mehrere Raketenstellungen mit Präzisionsmunitionsystemen getroffen, während im strategisch wichtigen Abschnitt der Straße von Hormus US-amerikanische Marineeinheiten Boote angriffen, die offenbar damit beauftragt waren, Minen zu verlegen und damit die Durchfahrt für den internationalen Schiffsverkehr weiter zu erschweren. Das US-Zentrale Kommando für den Nahen Osten (Centcom) erklärte, dass diese Angriffe - die es als "Selbstverteidigung" bezeichnet - notwendig seien, um amerikanische Truppen und Einrichtungen vor drohenden Angriffen des iranischen Militärs zu schützen.

Gleichzeitig betonte das Kommando, dass die US-Streitkräfte im Rahmen der aktuellen Waffenruhe zurückhaltend agieren und lediglich ihre eigenen Verbände verteidigen würden. Die jüngsten Vorfälle haben die ohnehin angespannte Lage in der Meerenge weiter verschärft. Iranische Medien berichteten von mehreren Toten nach einem US-Angriff in der Nähe der Insel Larak, während das US-Militär bislang keine offiziellen Angaben zu Opfern gemacht hat.

Seit dem Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe Ende Februar hat Teheran die Schifffahrt in der Straße von Hormus praktisch zum Erliegen gebracht, indem es die Passage mit Drohnen, Raketen und vermuteten Minen blockierte. Die Straße ist ein entscheidender Korridor für den Export von Dünger, Flüssiggas und Öl aus den Golfstaaten; die Unterbrechung hat die weltweiten Preise für diese Rohstoffe in die Höhe getrieben.

Als Gegengewicht zu den iranischen Blockaden setzte die USA selbst eine Teilblockade iranischer Häfen durch, um den Öl-Export weiter einzuschränken und damit Druck auf die Verhandlungsposition Teherans auszuüben. Parallel zu den militärischen Spannungen laufen intensive Verhandlungen über ein mögliches Rahmenabkommen. US-Präsident Donald Trump hat bereits im Zuge seiner Ankündigungen eine Kompromisslösung für den Umgang mit Irans hochangereichertem Uran ins Spiel gebracht.

Während Außenminister Marco Rubio bei einem Besuch in Indien darauf hinwies, dass die genauen Formulierungen des Abkommens noch einige Tage in Anspruch nehmen werden, sprach der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai von einem "Memorandum of Understanding" mit 14 Punkten, das eine 60‑tägige Übergangsphase zur Beendigung der Kämpfe vorsieht. Laut iranischer Nachrichtenagentur Irib soll das Rahmenabkommen unter anderem die Öffnung der Straße von Hormus regeln, wobei das Atomprogramm bisher nicht explizit diskutiert wird.

Die USA fordern hingegen eine bedingungslose Öffnung der Meerenge und eine klare Regelung des iranischen Urananreicherungsprogramms, das als potenzieller Baustein für Kernwaffen betrachtet wird. Während Trump in den sozialen Medien forderte, das bereits angereicherte Uran sofort zu übergeben oder zu zerstören, blieb unklar, ob er damit ausschließlich das hochangereicherte Material oder auch weniger stark angereichertes Uran meinte. Die Verhandlungen bleiben damit von Unsicherheiten geprägt, während die militärischen Auseinandersetzungen in der Region für weitere Destabilisierung sorgen könnten





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