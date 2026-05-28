US-Militär greift iranisches Militärgelände an, während Friedensverhandlungen weiterlaufen

Die Nachricht enthielt Informationen über einen Angriff des US-Militärs auf ein iranisches Militärgelände, die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran, die Unzufriedenheit beider Seiten und die Berichte von Konfliktparteien. Es gab auch Informationen über die Explosionen im Süden Irans und die Tötung des neuen militärischen Führers der Hamas im Gazastreifen.

Kein Ende in Sicht: Das US-Militär greift ein iranisches Militärgelände an. Zugleich laufen die Friedensverhandlungen weiter – doch beide Seiten zeigen sich unzufrieden. Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen.

Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Hamas bestätigt Tod ihres neuen Führers in Gaza. Im Süden Irans sind nahe der Stadt Bandar Abbas an der Straße von Hormus drei Explosionen gemeldet worden. Die Nachrichtenagentur Fars berichtet zunächst, der genaue Ort und die Ursache seien unklar, die Luftverteidigung sei aktiviert worden.

Bandar Abbas gilt als wichtiges militärisches Zentrum Irans am Persischen Golf. Ein Vertreter der US-Regierung bestätigt der Agentur Reuters zufolge einen Angriff des US-Militärs auf das Militärgelände in Iran. Von Bandar Abbas sei eine Bedrohung für US-Streitkräfte und den kommerziellen Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgegangen, erklärt der Regierungsvertreter laut Reuters. zufolge feuerte Iran zunächst vier Drohnen auf amerikanische und zivile Schiffe ab. Der Bericht berief sich auf Angaben von zwei US-Beamten.

Das US-Militär habe die iranischen Drohnen abgeschossen. Zuletzt hatte es in der Region nach Angriffen der USA und iranischen Gegenattacken erneut nächtliche Gefechte und Explosionen gegeben. Aus der Sicht von US-Präsident Donald Trump ist der Verhandlungsstand zu einem möglichen Ende des Iran-Kriegs bisher nicht zufriedenstellend. In einer Sitzung seines Kabinetts im Weißen Haus sagte der Republikaner, Iran sei sehr entschlossen: „Sie wollen unbedingt ein Abkommen schließen.

“ Trump erneuerte die Drohung, dass man entweder einen Deal abschließen oder weiter kämpfen werde – er sprach davon, dann „die Sache zu Ende“ zu bringen. Trump verneinte, dass es mögliche Sanktionslockerungen für Iran geben könnte. Auch über Gelder, die Iran für sich beanspruche, habe man im Moment weiter die Kontrolle. Trump war von einer Reporterin gefragt worden, ob die USA erwogen, Sanktionen gegen Iran zu lockern, damit das Land wieder sein Rohöl verkaufen dürfe.

Die USA haben Iran seit Jahrzehnten mit Sanktionen belegt, um dessen Einnahmen aus dem Ölverkauf zu schwächen. Auch Vermögenswerte sind eingefroren. Iran hat nach Angaben eines Parlamentspolitikers in den Verhandlungen mit den USA über ein mögliches Kriegsende an Kernforderungen festgehalten. Ebrahim Azizi nannte als „rote Linien“ das Recht auf Urananreicherung, die Kontrolle über die Straße von Hormus sowie die Aufhebung der Sanktionen und erklärte, Irans Position werde sich durch Donald Trumps Rhetorik nicht ändern.

Damit ist weiterhin unklar, ob es zu einem Rahmenabkommen zwischen Iran und den USA kommen wird. Trump hatte am Wochenende Hoffnungen auf eine schnelle Einigung geweckt, diese aber später wieder etwas gedämpft, indem er sagte, beide Seiten müssten sich die nötige Zeit nehmen. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im nördlichen Gazastreifen zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffen. Nach israelischen Medienberichten handelte es sich um Kommandeure der Palästinenserorganisation.

Aus palästinensischen Kreisen gab es noch keine Bestätigung für ihren Tod. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde teilte jedoch mit, mindestens fünf Menschen seien bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in der Stadt Gaza getötet worden. Nach Angaben von Sanitätern gab es zudem 15 Verletzte. Erst am Vorabend hatte die israelische Armee in Gaza nach Militärangaben den neuen militärischen Führer der Hamas im Gazastreifen bei einem Angriff getötet





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