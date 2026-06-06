US-Militär schaltet vier iranische Drohnen ab - neue Angriffe in der Straße von Hormus treiben Konflikt weiter an

Die Vereinigten Staaten berichten vom Abschuss iranischer Drohnen, Angriffen auf Radarstationen und weitere Luftangriffe im Golf. Präsident Trump äußert sich zu den verbleibenden iranischen Raketenbeständen und den Aussichten auf eine Öffnung der blockierten Straße von Hormus.

Mitten in den Verhandlungen über ein Ende der Feindseligkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran kam es am Freitagmittag zu einer neuen militärischen Eskalation, die das fragile Ringen um eine Waffenruhe weiter erschüttert.

Das US-Militär meldete, dass vier iranische Drohnen, die offenbar in Richtung der Straße von Hormus unterwegs waren, von amerikanischen Streitkräften abgefangen und abgeschossen worden seien. Die Behörden begründeten den Eingriff damit, dass die unbemannten Flugobjekte eine unmittelbare Gefahr für den regionalen Schiffsverkehr darstellten und damit die wirtschaftlich zentrale Öl- und Gasroute bedrohten.

Kurz darauf habe das US-Team zudem iranische Radaranlagen zur Küstenüberwachung auf der Halbinsel Goruk sowie auf der Insel Qeshm attackiert, um die eigene Verteidigungsfähigkeit zu stärken und weitere Drohnenstarts zu verhindern. Im Zuge der Gegenmaßnahmen richteten die Vereinigten Staaten weitere Angriffe gegen militärische Einrichtungen im Golf aus. Laut US‑Berichten wurden die US‑Flotte in Bahrain sowie ein Luftwaffenstützpunkt in der Region mit einer Kombination aus Raketen und Drohnen beschossen.

Auch das benachbarte Golfemirat Kuwait geriet ins Visier: Ein Angriff auf den Flughafen des Landes forderte nach Angaben der kuwaitischen Streitkräfte das Leben einer Person. Die kuwaitischen Sicherheitskräfte teilten am frühen Samstagmorgen auf der Plattform X mit, dass ihre Luftabwehr weiterhin im Dauereinsatz sei. Konkret zu Herkunft, Typ und Zielrichtung der eingesetzten Luftfahrzeuge und Raketen ließen sich zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details entnehmen.

Präsident Donald Trump, 79, bekräftigte trotz der jüngsten Angriffe, dass seine Administration zuversichtlich sei, den Konflikt letztlich zu einem Abschluss zu bringen. Während einer Reise mit der Air Force One nach Wisconsin erklärte er, dass die Bemühungen, die blockierte Straße von Hormus - eine Schlüsseldurchführung für den weltweiten Ölhandel - wieder zu öffnen, zwar weiterhin bestehen, jedoch mit erheblicher Unsicherheit behaftet seien.

Trump schätzte, dass der Iran nach den massiven Luftangriffen noch rund 21 bis 22 Prozent seines ursprünglichen Raketenarsenals besitzen könnte. Er führte aus, dass die meisten Drohnenfabriken, Abschussrampen und Raketenproduktionsstätten bereits zerstört worden seien, das iranische Militär jedoch über Restkapazitäten verfüge. Die genauen Grundlagen für diese Schätzung wurden nicht erläutert.

Auf die Frage, warum bisher kein umfassender Deal mit dem iranischen Regime abgeschlossen werden könne, verwies der Präsident auf den iranischen Stolz und die Schwierigkeit der Verhandlungen, die seiner Ansicht nach für Teheran eine harte Bürde darstellen





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