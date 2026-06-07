US-Militär schießt zwei iranische Kampfdrohnen über der Straße von Hormus ab

Die USA haben zwei iranische Drohnen über der strategisch wichtigen Straße von Hormus zerstört, da sie eine Bedrohung für die Schifffahrt darstellten. Der Vorfall ereignet sich trotz einer seit zwei Monaten bestehenden Waffenruhe im Iran-Konflikt und nach neuen Angriffen in der Region.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im Bereich der Straße von Hormus zwei iranische Kampfdrohnen abgeschossen. Diese hätten eine Bedrohung für die internationale Schifffahrt in der Meerenge dargestellt, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando ( Centcom ) in der Nacht auf der Plattform X mit.

US-Truppen seien weiterhin bereit, iranische Aggressionen abzuwehren. Bereits am Samstagmorgen war es trotz der eigentlich geltenden Waffenruhe und laufender Verhandlungen für ein Kriegsende erneut zu gegenseitigen Angriffen gekommen. Das US-Militär schoss dabei nach eigenen Angaben iranische Drohnen ab und griff daraufhin auch Radarstellungen im Bereich der Straße von Hormus an. Der Iran feuerte wenig später ballistische Raketen auf Kuwait und Bahrain ab.

Nach Angaben aus Teheran waren US-Militärstützpunkte in den Golfstaaten Ziel des Angriffs. Dem US-Militär zufolge schlug der Angriff fehl, die meisten Raketen wurden von der Luftabwehr abgefangen. Der Iran-Krieg begann Ende Februar mit amerikanisch-israelischen Luftangriffen auf Ziele im Iran. Seit rund zwei Monaten gilt in dem Konflikt eine Waffenruhe. Seither kam es nur vereinzelt zu begrenzten gegenseitigen Angriffen





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