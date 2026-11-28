Laut Medienberichten hat das US-Militär im aktuellen Monat Drohnen abgewehrt, die sich dem Luftwaffenstützpunkt Lakenheath in Suffolk, England, genähert haben. Es wurden elektronische Störmechanismen eingesetzt, aber die Drohnen nicht sichergestellt. Britische und US-Behörden schließen nicht aus, dass Waffen oder Spionageausrüstung an den Objekten angebracht waren. Berichte berufen sich auf etwa sechs gesichtete Drohnen. Ein Zusammenhang mit einem Vorfall Mitte November wird geprüft.

kein Einzelfall. Laut neuen Medienberichten hat das US-Militär in diesem Monat Drohnen abgewehrt, die sich dem Luftwaffenstützpunkt Lakenheath in der englischen Grafschaft Suffolk genähert haben.

Die Drohnen seien anschließend aber nicht sichergestellt worden, Der Zeitung zufolge setzte das US-Militär unter anderem elektronische Störmechanismen ein, um die unbekannten Objekte abzuwehren. Die »Financial Times« weist deshalb darauf hin, dass britische und US-amerikanische Behörden nicht ausschließen könnten, dass an den Drohnen eine Waffe, Spionageausrüstung oder Anderes angebracht waren.

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Die britische Zeitung berichtet unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von etwa sechs gesichteten Drohnen, die um den Stützpunkt geflogen seien.steht demnach in Verdacht, in Verbindung mit dem Vorfall von Mitte November zu stehen. Bisher war nur bekannt gewesen, dass es in Lakenheath einen Vorfall gegeben hatte, das Ausmaß und die Beteiligung der Auf dem Stützpunkt ist das 48. Jagdgeschwader der USA stationiert, das etwa 7000 aktive Militärangehörige umfasst.