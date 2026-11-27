Neue Geheimakten enthüllen Pläne des Pentagons aus dem Jahr 2009, einen Hochsicherheitsbunker für UFO-Trümmer und biologische Proben zu errichten.

Der 5.000 Quadratfuß große Bunker sollte knapp 4,50 bis 6 Meter unter der Erde, hinter meterdicken Stahlbetonwänden und einer massiven Panzertür stehen. Ein getarnter Zugangstunnel, schwer bewacht, alles camoufliert.

Dort wollten die Militärs geborgene UFO-Teile und biologische Proben lagern – Material, das angeblich von unerklärlichen Flugobjekten stammt. Die Pläne stammen aus dem Jahr 2009 und gehören zum legendären Pentagon-Programm AAWSAP, das der damalige Senator Harry Reid mit 22 Millionen Dollar durchgeboxt hatte. Einziger Bieter: Bigelow Aerospace Advanced Space Studies – gegründet vom Reid-Vertrauten Robert Bigelow. Die Firma sollte in Las Vegas ein ganzes Hochsicherheits-Netz aufbauen und sogar Proben aus Brasilien und von Privatleuten aufkaufen.

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Reid drängte persönlich darauf, das Projekt unter die strengste Geheimhaltungsstufe zu stellen. Die DIA lehnte ab. Die Berichte seien wenig wert und enthielten viel Science-Fiction-Kram wie Warp-Antriebe und Gedankenkontrolle. Trotzdem lief der Vertrag zwei Jahre.