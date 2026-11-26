Welche Goldquote empfiehlt Ray Dalio? Der Bridgewater-Gründer erklärt, welchen Goldanteil er im Portfolio für sinnvoll hält.

Ray Dalio gehört zu den bekanntesten Investoren der Welt. Der US-Milliardär gründete das Investmenthaus Bridgewater Associates und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Schuldenzyklen und Vermögensaufteilung.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview erläuterte er erneut, welchen Goldanteil er in einem Portfolio für angemessen hält. Seine Überlegungen reichen dabei über die aktuelle Goldpreisentwicklung hinaus: Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Anleger ihre finanzielle Sicherheit auch unter schwierigen Bedingungen erhalten können.. Sie kombiniert Anlageklassen so, dass das Portfolio mit unterschiedlichen Wachstums- und Inflationsbedingungen zurechtkommen soll. Entscheidend sind die Risikobeiträge der einzelnen Anlagen.

Advertisement

Advertisement

Eine gleichmäßige Verteilung des Geldes allein genügt dafür nicht, weil beispielsweise Aktien meist stärker schwanken als Anleihen. Mit diesem Ansatz will Dalio die Abhängigkeit von zutreffenden Marktprognosen verringern. In einem eigenen Beitrag vom März 2026 betonte er, dass die meisten Anleger, einschließlich vieler Profis, Ein- und Ausstiegszeitpunkte nicht zuverlässig bestimmen könnten. Eine ausgewogene Vermögensaufteilung sollte deshalb möglichst wenig kurzfristige Kursentscheidungen erfordern.übernimmt darin eine besondere Funktion.