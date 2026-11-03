US-Mittelfristwahlen: Ossoff gewinnt in Georgia und sichert Demokraten Sitz

Jon Ossoff behauptet seinen Sitz im US-Senat in Georgia gegen Mike Collins. Die Demokraten gewinnen erste Sitze im Repräsentantenhaus und markieren ein wichtiges Ergebnis in den US-Mittelfristwahlen.

Jon Ossoff hat die Wiederwahl für seinen Sitz als US-Senator für den Bundesstaat Georgia gewonnen. Der demokratische Politiker setzte sich dabei gegen den republikanischen Herausforderer Mike Collins durch, der von US-Präsident Donald Trump unterstützt wurde. Dieser Sieg ist von hoher strategischer Bedeutung für die Demokratische Partei, da er den Kampf um die Kontrolle des Senats in Washington erheblich erleichtert. Ossoff gilt international als möglicher Präsidentchaftskandidat der Demokraten für das Jahr 2028. Mit diesem Gewinn konnte die Partei einen wichtigen Position in einem Bundesstaat behaupten, den Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 mit einem knappen Vorsprung von zwei Prozentpunkten für sich entscheiden konnte.

Demokraten gewinnen erste Repräsentantenhaus-Sitze

Die Demokratische Partei hat bei den US-Mittelfristwahlen bereits die ersten Mandate im Repräsentantenhaus sichergestellt. Oliver Gilbert, Debbie Wasserman Schultz und Maxwell Alejandro Frost konnten in den Bundesstaat Florida Siege in den jeweiligen Wahlbezirken verbuchen. Debbie Wasserman Schultz setzte sich dabei am Dienstag gegen den republikanischen Kandidaten Brent Andersen durch. Der Wechsel in einen anderen Wahlkreis hat sich für die Demokratin als strategisch erfolgreich erwiesen. Die ehemalige Vorsitzende des Democratic National Committee sicherte sich damit ihre zwölfte Amtszeit im US-Kongress. Sie ist die erste jüdische Kongressabgeordnete, die in Florida gewählt wurde.

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Neben den Erfolgen in Florida konnten auch weitere Bundesstaaten demokratische Kandidaten verzeichnen. Morgan McGarvey gewann im dritten Wahlbezirk in Kentucky, einem traditionell republikanisch geprägten Bundesstaat. In Georgia holten die Demokratinnen Nikema Williams und Jasmine Clark die ersten Sitze für ihre Partei. Auf der republikanischen Seite sicherte sich Hal Rogers den fünften Bezirk in Kentucky. Jim Schwartzel gewann in Florida den neunzehnten Wahlbezirk und festigte somit die Positionen seiner Partei in der Region.

Mark Warner erobert Senatssitz in Virginia

Mark Warner hat als Demokrat den Senatssitz für Virginia gewonnen. Er besiegte den republikanischen Kandidaten Bert Mizusawa, wie Daten der Nachrichtenagentur Associated Press bestätigten. Es handelte sich um die erste Entscheidung im Senat, bei der die Associated Press einen der beiden Kandidaten offiziell zum Sieger erklärte. Mit diesem Sieg sicherte sich Warner eine vierte Amtszeit im US-Senat. Dort ist er als stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienstausschusses tätig. Bert Mizusawa ist ein Generalmajor der US-Armee im Ruhestand und war als Soldat im Afghanistan-Einsatz eingesetzt.

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Wählerentscheide über KI-Rechenzentren und Steuern

Bürger in mehreren Bundesstaaten und Kommunen entscheiden über Hürden für den Bau von Rechenzentren. Bei weiteren Volksabstimmungen in zehn Bundesstaaten und 38 Kommunen werden mindestens 41 Vorlagen behandelt. Diese Vorlagen könnten Projekte für Rechenzentren verzögern, verbieten oder mit neuen Auflagen für Bau und Betrieb versehen. Diese weitläufigen Anlagen wurden in kurzer Zeit errichtet, um Rechenleistung für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz bereitzustellen. Eine Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters im Juni ergab, dass jeder dritte Amerikaner das hohe Tempo beim Bau befürwortet, die meisten jedoch eine Anlage in der eigenen Gemeinde ablehnen.

Parallel zur Kongresswahl stimmen die Bürger in Kalifornien über eine Milliardärsteuer ab. Die Proposition 40 sieht eine einmalige Abgabe von fünf Prozent auf das globale Vermögen der etwa 250 Milliardäre des Bundesstaates vor. Der Großteil der Einnahmen soll in Gesundheitsprogramme fließen. Der Volksentscheid spaltet jedoch die kalifornischen Demokraten, obwohl die Besteuerung von Superreichen vor allem in der eigenen Partei breite Zustimmung findet. Gouverneur Gavin Newsom lehnt das Vorhaben ab und warnt davor, dass erfolgreiche Technologieunternehmen deswegen in andere Bundesstaaten abwandern könnten.

Umfrage zeigt Kritik am Militäreinsatz gegen den Iran

Eine Mehrheit der US-Wählerinnen und -Wähler hält den Militäreinsatz der Vereinigten Staaten gegen den Iran für eine Fehlentscheidung. Rund sechs von zehn Befragten sind laut einer neuen Erhebung, der AP Voter Poll, der Ansicht, dass der Einsatz militärischer Gewalt gegen den Iran die falsche Entscheidung gewesen sei. Die Hälfte der Wähler sieht Nachwahlbefragungen zufolge zudem die Abstimmung als Gelegenheit, Donald Trump einen Denkzettel zu verpassen. Drei Viertel zeigten sich angesichts der Entwicklung des Landes wütend oder unzufrieden.

Zusätzlich wünschen sich siebzig Prozent der Befragten, dass der Kongress den Präsidenten stärker kontrolliert. Dieser Wunsch nach mehr parlamentarischer Kontrolle spiegelt die allgemeine Unzufriedenheit in der Bevölkerung wider. Die Ergebnisse der Umfrage deuten darauf hin, dass die Wähler ihre Stimme nutzen, um sich gegen aktuelle externe Konflikte und interne politische Dynamiken auszusprechen. Die politische Landschaft in den USA verschiebt sich somit spürbar hin zu einer stärkeren Forderung nach Kontrollmechanismen gegenüber der Exekutive.