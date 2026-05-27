US‑Nationalteam präsentiert WM‑Kader mit drei Bundesliga‑Veteranen und erfahrenen Stars

Die USA stellen ihren WM‑Kader vor: Trainer Mauricio Pochettino wählt 26 Spieler, darunter drei aktuelle Bundesliga‑Profis wie Malik Tillman, Chris Richards und Tyler Adams sowie ehemalige Stars Weston McKennie und Christian Pulisic, die das Team mit deutscher Erfahrung stärken sollen.

Die US-amerikanische Fußballnationalmannschaft hat ihr offizielles Kader für die bevorstehende Heim-Weltmeisterschaft vorgestellt. Trainer Mauricio Pochettino, 54, setzte auf eine gemischte Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern, die bereits in der europäischen Erstliga aktiv waren.

Besonders hervorgehoben wurde die Einbindung von drei jüngsten Bundesliga-Profis, die in den letzten Spielzeiten in Deutschland wichtige Rollen innehatten. Unter den ausgewählten Spielern befindet sich Malik Tillman, 23, der zuletzt für den FC Bayern München spielte und dort durch seine Vielseitigkeit im offensiven Mittelfeld überzeugte.

Ergänzt wird das Mittelfeld durch Chris Richards, 26, der nach seiner erfolgreichen Saison bei Bayern München zurück nach England wechselte, sowie durch Tyler Adams, 27, der bislang bei RB Leipzig in der Rolle des defensiven Mittelfeldspielers brillierte.



Zudem gibt es zahlreiche bekannte Gesichter, die bereits in ihrer Vergangenheit im deutschen Spitzenfußball aktiv waren. Dieser Anteil an ehemaligen Bundesliga-Spielern soll dem Team nicht nur zusätzliche Erfahrung, sondern auch taktische Flexibilität verleihen.

Zu den prominentesten Rückkehrern zählen Weston McKennie, 27, der bereits bei Borussia Dortmund für Aufsehen sorgte, und Christian Pulisic, 27, der während seiner Leihzeit beim FC Schalke 04 das Auge des öffentlichen Interesses auf sich zog. McKennie übernimmt im zentralen Mittelfeld die Rolle des Spielgestalters, während Pulisic im Angriff für Durchschlagskraft und Kreativität sorgen soll.

Weiterhin wurden Haji Wright, 28, Ricardo Pepi, 23, Brenden Aaronson, 25, sowie Sebastian Berhalter, 25 - Sohn des ehemaligen Trainers Gregg Berhalter - in die Kaderliste aufgenommen. All diese Spieler haben in den vergangenen Jahren in der Bundesliga wertvolle Erfahrungen gesammelt und sollen nun das amerikanische Team bei der WM unterstützen.



Die Bekanntgabe des Kaders erfolgte in den sozialen Medien der US‑Mannschaft und ging mit einer kurzen Videopräsentation einher, in der jeder Spieler einzeln vorgestellt wurde.

Pochettino betonte in seiner Ansprache, dass die 26‑köpfige Auswahl die beste Kombination aus jugendlichem Ehrgeiz und erfahrungsbasiertem Know‑how sei, um im Turnier erfolgreich zu sein. Aus seiner Sicht besteht kein Grund zur Sorge, dass die Präsenz der ehemaligen Bundesliga‑Profis Unruhen hervorrufen könnte - ein Thema, das bereits während der WM 2022 in Katar aufgrund von Spannungen um den Spieler Gio Reyna aufkam.

Damals hatte der damalige Nationaltrainer Gregg Berhalter versucht, Reyna wegen seiner Verhaltensweisen vom Training auszuschließen, woraufhin Reynas Mutter den Verband mit Vorwürfen aus dem Jahr 1991 konfrontierte. Diese Vorfälle haben das Team damals stark belastet, doch Pochettino ist zuversichtlich, dass die aktuelle Generation, zu der auch Reyna selbst und Sebastian Berhalter gehören, harmonisch zusammenarbeiten wird.

Abschließend erklärte der Trainer, dass das gemeinsame Ziel darin bestünde, mit einem dynamischen, technisch versierten und mental robusten Kader die Heim‑Weltmeisterschaft zu einem vollen Erfolg zu führen, wobei die Spieler mit Bundesliga‑Erfahrung eine Schlüsselrolle einnehmen sollen





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