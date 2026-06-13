US-Nationaltrainer Pochettino: 'Die Leistung war wirklich gut. Wir sind so glücklich.'

Der US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat seine Mannschaft nach dem Sieg gegen Paraguay im SoFi Stadium von Los Angeles zum Feiern animiert. Doch stattdessen platzte ihm bei der anschließenden Pressekonferenz der Kragen.

Der US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat seine Mannschaft nach dem Sieg gegen Paraguay vor den Augen von Hollywood-Stars wie Tom Cruise, David Beckham und Leonardo DiCaprio im SoFi Stadium von Los Angeles zum Feiern animiert.

Doch stattdessen platzte ihm bei der anschließenden Pressekonferenz der Kragen. Pochettino warf der FIFA vor, dass sie das Problem mit dem provisorischen Raum im Bauch des Stadions nicht behebt. Sportlich hatte seine Mannschaft kaum Probleme. Bereits nach acht Minuten ging die USA durch ein Eigentor von Bobadilla in Führung.

Anschließend übernahm Folarin Balogun die Hauptrolle, traf zweimal und sorgte mit dem 3:0 kurz vor der Pause praktisch für die Vorentscheidung. Paraguay kam nach dem Seitenwechsel zwar noch zum Ehrentreffer, doch Gio Reyna stellte in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand her. Pochettino war zumindest mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden und warnte gleichzeitig vor zu viel Euphorie: 'Aber das ist erst der Anfang. Es stehen noch zwei Spiele an. Wir müssen uns über den Start ins Turnier freuen.





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