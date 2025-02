US-Notenbank signalisiert keine Eile bei Zinssenkungen, Trumps Zollpolitik sorgt für Unsicherheit

Die US-Notenbank signalisiert keine Eile bei weiteren Zinssenkungen, während Trumps Zollpolitik an der Wall Street für Unsicherheit sorgt. Stahl- und Halbleiteraktien profitieren von den neuen Zollvorschriften.

Die US-Notenbank gibt durch ihren Chef Jerome Powell deutliche Signale, dass eine weitere Zinssenkung in naher Zukunft nicht prioritär ist. Gleichzeitig sorgt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump für weiter Unsicherheit an der Wall Street. Stahl -Unternehmen profitieren von den neuen Zollvorschriften, ebenso wie der Halbleiter hersteller Intel . Der Aktienmarkt gab 0,4 Prozent nach. Trump hat seine Zollpläne konkretisiert und angekündigt, ab dem 4.

März Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit 25 Prozent zu verzollen. Steigende Marktzinsen belasten ebenfalls die Aktienkurse. Powell betonte in seiner Anhörung im Bankenausschuss des Senats, dass die Federal Reserve die Geldpolitik nicht rasch weiter lockern muss. Marktstrategen sind unsicher, wie weit die Zollpolitik Trumps gehen wird. Manche sehen sie als Verhandlungstaktik, andere befürchten einen nachhaltigen Einfluss auf die Wirtschaft. Die protektionistische Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten wird befürchtet, die Inflation zu erhöhen, was Zinssenkungen für die Fed erschweren könnte. Powell wollte sich aber nicht explizit zur Wirtschaftspolitik Trumps äußern.Die höheren Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium geben den Branchenaktien Auftrieb. Sie waren bereits am Vortag stark gehandelt worden. Der Halbleiterkonzern Intel profitiert ebenfalls von jüngsten Ankündigungen der US-Regierung, die auf eine Stärkung der nationalen Halbleiterproduktion abzielen. Die Aktie von Intel gewann 4,7 Prozent. Auch die Geschäftszahlen und der Ausblick von Boeing wurden verbessert, die Aktie gewann um 4,7 Prozent. Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat die Investmentgesellschaft Elliott eine Beteiligung im Wert von über 2,5 Milliarden Dollar an Boeing aufgebaut.Am Rentenmarkt zogen die Renditen nach der Zollentscheidung der US-Regierung an. Zudem wurden die Rentennotierungen von Powell belastet. Dieser kündigte an, dass die Fed die Verkleinerung ihrer Bilanz fortsetzen wird, also Staatsanleihen auf den Markt werfen. Äußerungen von Trump zu Schuldenverpflichtungen könnten ebenfalls zu Verkäufen geführt haben. Trump hatte angedeutet, dass diese niedriger seien als angenommen, was möglicherweise implizieren könnte, dass er vorhat, einige Zahlungen zu ignorieren. Sollte es mehr solcher Äußerungen geben, hätten Marktteilnehmer kaum eine andere Wahl, als US-Staatsanleihen einen höheren Risikoaufschlag zu beizumessen und möglicherweise sogar ihre Bestände zu veräußern, sagte Marktstratege Michael Brown von Pepperstone. Die Ölpreise wurden von geopolitischen Spannungen gestützt, wie Marktteilnehmer unter Verweis auf den wackeligen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas berichteten. Zudem gebe es Hinweise auf ein knapperes Angebot. Einem Bericht zufolge ist die russische Ölförderung im Januar weiter zurückgegangen und hat die von der Opec festgelegte Quote unterschritten.





