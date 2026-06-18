US-Notenbank verlängert Zinspause und senkt Leitzins

Die US-Notenbank hat ihre Zinspause verlängert und den Leitzins auf 3,50 bis 3,75 Prozent gesenkt. Die Entscheidung fiel einstimmig. Das verkürzte geldpolitische Statement enthielt keine sogenannte Forward Guidance mehr. Der "Dot Plot", die Zinsprojektionen signalisiert, dass der nächste Schritt eine Zinserhöhung sein könnte.

Die US-Notenbank hat ihre Zinspause verlängert. Der Leitzins liegt damit weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Die Entscheidung fiel einstimmig. Das verkürzte geldpolitische Statement enthielt keine sogenannte Forward Guidance mehr.

Der "Dot Plot", die Zinsprojektionen signalisiert, dass der nächste Schritt eine Zinserhöhung sein könnte. Es war die erste Sitzung unter der Leitung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. Der aktuelle Beschluss markiert den Auftakt einer neuen Ära an der Spitze der Zentralbank. Warsh strebt einen fundamentalen geldpolitischen Kurswechsel an.

Die Herausforderung für die Federal Reserve sei, dass widerstreitende Kräfte im Spiel seien, schreibt Richard Flax, CIO von Moneyfarm, in einer Research Note.

"Kurzfristig sieht der Investitionszyklus, insbesondere im Bereich KI und Infrastruktur, angesichts der Nachfrage nach Arbeitskräften, Materialien und Energie potenziell inflationär aus," sagt er. Längerfristig gebe es ein glaubwürdigeres Argument dafür, dass die Technologie disinflationär wirken könnte, sagt er. Daher gehe es bei einem Festhalten an den Zinssätzen vorerst weniger um Unentschlossenheit als vielmehr um die Erkenntnis, dass der politische Rahmen bereits angemessen restriktiv sei, meint Flax.

Die Ära von Kevin Warsh bei der Federal Reserve habe hawkish begonnen, schreibt Natalia Lojevsky von CIFC Asset Management in einer Research Note. Die Fed habe die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Aber die abgespeckte Erklärung, die aktualisierte Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen, in der nun neun Mitglieder mindestens eine Zinserhöhung in diesem Jahr prognostizieren, und die Pressekonferenz von Warsh "stellten eine dramatisch hawkishe Wende dar", so die geschäftsführende Direktorin. Die Inflation sei ein Problem, und das schon seit fünf Jahren.

Eine einstimmige Entscheidung für eine unveränderte Zinspolitik sei jedoch angemessen gewesen. Die Federal Reserve werde in diesem Jahr wahrscheinlich keine Zinsanpassungen vornehmen, da der Ausschuss sich offenbar damit wohlfühle, bei den aktuellen Leitzinsen geduldig zu bleiben, schreibt Tai Hui von J.P. Morgan Asset Management in einer Research Note. Die Fed habe die Zinsen unverändert gelassen und die Tendenz zu einer Lockerung vollständig aus ihrer Grundsatzerklärung entfernt, merkt der APAC-Chefmarktstratege an.

Brasiliens Zentralbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge gesenkt. Der geldpolitische Ausschuss der Notenbank, bekannt als Copom, senkte den Selic-Referenzzinssatz auf 14,25 von 14,5 Prozent. Die Notenbank wies darauf hin, dass die Unsicherheit bezüglich ihrer Inflationsprognosen höher als gewöhnlich bleibe. Die USA und der Iran haben zwei Tage vor dem ursprünglich für Freitag geplanten Termin eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges unterzeichnet.

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete das Abkommen im Schloss von Versailles während eines Abendessens mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach dem G7-Gipfel. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, erklärte am Mittwoch laut staatlichen Medien, das Memorandum sei nun sowohl vom US-amerikanischen als auch vom iranischen Präsidenten Massud Peschkian unterzeichnet worden





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