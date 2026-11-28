US-Online-Umsätze am Black Friday steuern auf über 13 Milliarden Dollar zu – Adobe hebt Prognose an Von Investing.com
US-Online-Umsätze am Black Friday steuern auf über 13 Milliarden Dollar zu – Adobe hebt Prognose an
Die Online-Ausgaben in den USA am Black Friday werden nach Berechnungen von Adobe Analytics die Marke von 13 Milliarden Dollar übertreffen. Trotz anhaltender Inflation und erhöhter Benzinpreise griffen die US-Verbraucher bei den Rabattaktionen zum Auftakt des Weihnachtsgeschäfts kräftig zu.
Bis Freitag, 18:30 Uhr US-Ostküstenzeit, beliefen sich die Online-Umsätze bereits auf 9,7 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Zuwachs von 12,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Adobe rechnet für den gesamten Black Friday nun mit Erlösen im Onlinehandel zwischen 13 Milliarden und 13,4 Milliarden Dollar. Damit wird die ursprüngliche September-Prognose von 12,9 Milliarden Dollar, die ein Plus von 9,2 % impliziert hatte, voraussichtlich übertroffen.
Die über den Erwartungen liegenden Ausgaben zeigen, dass die Konsumbereitschaft bei wichtigen Rabatttagen ungebrochen hoch ist – selbst vor dem Hintergrund gestiegener Lebenshaltungskosten, die das Haushaltsbudget belasten. Die Dynamik im Online-Shopping dürfte über das gesamte Thanksgiving-Wochenende anhalten: Für den Samstag wird mit Umsätzen von 6,1 Milliarden Dollar gerechnet . Der Cyber Monday bleibt aller Voraussicht nach der umsatzstärkste Tag des diesjährigen Online-Weihnachtsgeschäfts.
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