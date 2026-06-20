US Open 2023: Matti Schmid scheitert früh am Cut, Wyndham Clark führt

Der deutsche Golfprofi Matti Schmid ist bei der US Open nach der zweiten Runde ausgeschieden. Mit zwei 77er-Runden verpasste er deutlich den Cut. An der Spitze liegt Wyndham Clark nach Runden von 64 und 69 Schlägen.

Der deutsche Golf profi Matti Schmid ist bei der US Open vorzeitig ausgeschieden. Der 28-Jährige aus Regensburg scheiterte am schweren Dünen-Kurs des Shinnecock Hills Golf Clubs auf Long Island bereits nach der zweiten Runde am Cut .

Nach einer 77er-Runde zum Auftakt lieferte Schmid auch am zweiten Tag mit erneut 77 Schlägen eine enttäuschende Leistung ab. Mit einem Gesamtergebnis von 154 Schlägen lag er deutlich über dem für die Weiterqualifikation notwendigen Wert. Für den Cut hätte Schmid zehn Schläge weniger, also insgesamt 144, benötigt. Diese Niederlage ist besonders bitter, da Schmid in dieser Saison zuvor mit starken Resultaten auf sich aufmerksam gemacht hatte.

So verpasste er bei der PGA Championship im Mai in Philadelphia nur knapp seinen ersten Major-Titel, als er Vierter wurde. Die US Open zählt neben dem Masters und der PGA Championship zu den vier Major-Turnieren im Golfsport und ist für jeden Profi ein besonders prestigeträchtiges Event. An der Spitze desLeaderboards liegt der US-Amerikaner Wyndham Clark, der mit konstant hoher Leistung überzeugte.

Nach einer herausragenden Auftaktrunde von 64 Schlägen - einer der besten Runden in der Geschichte des Platzes - folgte am zweiten Tag eine solide 69er-Runde. Mit insgesamt 133 Schlägen führt Clark damit vier Schläge vor seinen nächsten Verfolgern. Der anspruchsvolle Par-71-Kurs in den Dünen östlich von New York stellt auch die Top-Spieler der Welt vor immense Herausforderungen, was die Scores niedrig hält und jedes Schlagentscheidung wichtig macht. Für Schmid bedeutet dieses frühe Ausscheiden einen Rückschlag in seiner ambitionierten Saison.

Nach seinem Aufstieg in der Weltrangliste und den vielversprechenden Ergebnissen bei den vorherigen Majors waren die Erwartungen an ihn höher denn je. Die mentale Belastung, nach einer so klaren Cut-Verpassung in das Wochenende zu starten, ist enorm. Gleichzeitig bietet die frühe Niederlage die Möglichkeit, den Turnierplatz intensiver zu studieren und für die kommenden Events zu lernen, insbesondere für das anstehende Open Championship im Juli in Schottland.

Die deutsche Golf-Öffentlichkeit wird die Entwicklung Schmid weiter beobachten, hoffen auf eine schnelle Rückkehr in die Erfolgsspur und auf einen baldigen Durchbruch bei einem Major-Turnier





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