US Open 2024: Die besten Golfer kämpfen in Shinnecock Hills um den Major-Titel

Die US Open 2024 findet im legendären Shinnecock Hills Golf Club auf Long Island statt. Der historische und anspruchsvolle Platz fordert die Top-Golfer der Welt, darunter Titelverteidiger J.J. Spaun, Weltranglistenerster Scottie Scheffler und Rory McIlroy. Auch der deutsche Matti Schmid hofft auf eine Top-Platzierung. Alle Fakten zum dritten Major-Turnier des Jahres.

Die US Open, eines der traditionsreichsten und anspruchsvollsten Major-Turnier e im Golf sport, findet in diesem Jahr erneut im renommierten Shinnecock Hills Golf Club auf Long Island statt.

Der Privatclub, rund 150 Kilometer östlich von New York gelegen, ist zum sechsten Mal Austragungsort des Events und besticht durch seine charakteristische Dünenlandschaft, hohe Roughs und pfeilschnelle Grüns. Der Platz, der eine Länge von etwa 6.800 Metern aufweist und in 70 Schlägen absolviert werden soll, gilt als extrem schwer und stellt die Spieler vor immense Herausforderungen. Besonders bemerkenswert ist die historische Bedeutung von Shinnecock Hills: Es ist der einzige Golfplatz, der die US Open bereits im 19.

, 20. und 21. Jahrhundert ausrichtete, was seine einzigartige Stellung im Golfsport unterstreicht. In diesem Jahr kämpfen die besten Golfer der Welt um den prestigeträchtigen Titel, darunter der Titelverteidiger J.J. Spaun aus den USA, der im Vorjahr in Oakmont mit 279 Schlägen (−1) siegte und dafür 4,3 Millionen US-Dollar erhielt.

Auch deutsche Golffans haben Grund zur Aufmerksamkeit: Matti Schmid aus Regensburg tritt als einziger deutscher Teilnehmer an und befindet sich in der Form seines Lebens, nachdem er bei der PGA Championship im Mai den vierten Platz belegte und nur knapp seinen ersten Major-Sieg verpasste. Das Turnier verspricht therefore hochkarätige Duelle, insbesondere im Hinblick auf die Weltranglistenersten Scottie Scheffler und Rory McIlroy, sowie weitere Größen wie Brooks Koepka und Adam Scott. Scott feiert sogar sein 100.

Major-Turnier in Folge, eine Serie, die nur von Jack Nicklaus übertroffen wird. Die Übertragung des gesamten Events übernimmt der kostenpflichtige Sender Sky, wobei das Turnier ab Donnerstag über vier Runden geht und am Sonntag mit dem Finale kulminiert. Die Spieler müssen nicht nur ihre technischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern auch taktische Geduld und mentale Stärke, um die tückischen Bedingungen des Platzes zu meistern.

Die US Open in Shinnecock Hills verspricht thus wieder einmal ein Spektakel voller Spannung, historischer Momente und sportlicher Höchstleistungen zu werden, wobei jeder Schlag auf dem sagenumwobenen Course zählt





nwnews / 🏆 22. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Golf US Open Shinnecock Hills Matti Schmid Scottie Scheffler Major-Turnier Golf-News

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flight Simulator 2024: Entwickler zeigt sich selbstkritisch, großes Roadmap-UpdateDie dritte Präsentation auf der FlightSimExpo enthüllte viele kommende Neuerungen für den Microsoft Flight Simulator 2024.

Read more »

Star Trek-Serie zeigte 2024 eine Liebesbeziehung, auf die Fans 30 Jahre hingefiebert habenIn Star Trek: Lower Decks erleben wir endlich ein Paar auf dem Bildschirm, das viele Fans herbeisehnen – und das seit drei Jahrzehnten.

Read more »

Harry Potter: Die HBO-Serie castet endlich die Figur, die in den Filmen komplett ignoriert wurdePeeves der Poltergeist macht bald wieder Hogwarts unsicher! HBO hat für die Rolle in der neuen Serie einen weiteren Shaun-of-the-Dead-Darsteller...

Read more »

Berlin Tennis Open: Berlin Tennis Open im Liveticker - Eva Lys eröffnet die HauptrundeMit der sechsten Auflage seit der Wiedergeburt als Rasenturnier haben die Berlin Tennis Open das wohl beste Starterfeld der letzten Jahre beisammen. Inklusive der besten Spielerin der Geschichte. Der Liveticker hält über das Geschehen auf dem Laufenden.

Read more »