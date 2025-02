US Open: Mixed-Turnier vor dem Grand-Slam - Kritik von Profis

Die US Open verschieben das Mixed-Turnier auf die Tage vor dem Grand-Slam und stoßen damit auf Kritik von Profi-Spielern. Sara Errani und Andrea Vavassori, die Titelverteidiger, kritisieren die Entscheidung scharf und sehen darin eine Unfairness gegenüber den Spielern. Weitere Profis wie Kristina Mladenovic und Jan Zielinski schließen sich der Kritik an und bemängeln den Mangel an Kommunikation und Respekt gegenüber Traditionen.

Die Veranstalter des prestigeträchtigen Tennis-Turniers in New York haben eine kontroverse Entscheidung getroffen: Das Mixed-Wettbewerb soll künftig vor der eigentlichen Austragung des Grand-Slam -Events stattfinden. Während die US Open in diesem Jahr erst am 24. August starten, ist für das Mixed-Turnier bereits am 19. und 20. August ein Sieger-Paarung vorgesehen.

Im vergangenen Jahr konnten Sara Errani (37/Italien) und Andrea Vavassori (29/Italien) das Mixed-Turnier in der US-Metropole gewinnen. Sie äußerten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme zu der neuen Regelung und kritisierten die Entscheidung scharf. \„Entscheidungen zu treffen, die nur der Logik des Profits folgen, ist in manchen Situationen zutiefst falsch. In den letzten Wochen erhielten wir die Nachricht, dass das gemischte Doppelturnier der US Open komplett auf den Kopf gestellt, abgesagt und durch ein Pseudo-Event ersetzt werden soll, das nur auf Unterhaltung und Show ausgerichtet ist.“ \Diesen Kritikpunkt teilen weitere Profis. Kristina Mladenovic (31/Frankreich), die selbst drei Grand-Slam-Titel im Mixed gewinnen konnte, bezeichnete die Entscheidung vergangene Woche als „furchtbar schockierend“. Auch Jan Zielinski (28/Polen), der im vergangenen Jahr an der Seite von Su-wei Hsieh (39/Taiwan) die Mixed-Titel bei den Australian Open und in Wimbledon gewinnen konnte, kritisierte die mangelnde Kommunikation und den fehlenden Respekt gegenüber Geschichte und Tradition. Durch die Entscheidung erhoffen sich die US-Open-Veranstalter, dass künftig auch Top-Stars, die sonst nur im Einzel antreten, am Mixed-Turnier teilnehmen werden. Bleibt abzuwarten, ob die Profis dabei mitmachen





