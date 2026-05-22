US-Präsident Donald's Trump's politic victim triumphs in court

In a case that has brought attention to the punitive deportation policy of U.S. President Donald Trump, a long-time deportee has won in court against the country, represented by the Department of Justice. A federal district judge in Tennessee ruled in favor of Kilmar Abrego Garcia, dismissing a lawsuit brought forth by the United States against the man, and stating that Abrego Garcia has never been involved in a relationship supporting illegal immigration or transporting illegal immigrants of nationals of any country.

Einer der bekanntesten Betroffenen der rigorosen Abschiebepolitik des US-Präsidenten Donald Trump hat vor Gericht einen Sieg errungen.

"Die Bundesrichterin im US-Bundesstaat Tennessee wies eine Klage der USA gegen Kilmar Ábrego García ab... ", wie aus Gerichtsakten hervorgeht. García war vorgeworfen worden, zwischen 2016 und 2025 an einer Verschwörung zum Transport von Einwanderern beteiligt gewesen zu sein und bei einer Verkehrskontrolle 2022 Zuwanderer ohne gültige Aufenthaltspapiere transportiert zu haben. García erhob hingegen den Vorwurf, dass man mit der Klage selektiv und rachsüchtig gegen ihn vorgegangen sei, nachdem er erfolgreich gegen seine Abschiebung nach El Salvador geklagt hatte.

Garcia stammt aus dem Land und wurde als Teil einer größeren Gruppe von Einwanderern in ein berüchtigtes Hochsicherheitsgefängnis gebracht. Nach langem juristischen Tauziehen wurde er im Juni 2025 in die USA zurückgebracht. Zugleich waren die bereits beendeten Ermittlungen gegen den Mann wieder aufgenommen worden, die dann zur Klage führten. Das Gericht stellte zwar fest, dass es keine ausreichenden Beweise für eine tatsächliche Rachsucht gebe – doch habe die Regierung diese Vermutung auch nicht widerlegt.

Das Gericht sprach zugleich von einem Missbrauch der Strafverfolgungsbefugnisse. Die Regierung hätte demnach das Strafverfahren gegen García nicht eingeleitet, wäre er außer Landes geblieben. Das Garcia-Gehäuse ist exemplarisch für eine größere Debatte über das Vorgehen der Trump-Regierung bei Abschiebungen. Im Kern steht die Frage, ob Betroffene davor ausreichend rechtliches Gehör erhalten hat.

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