US-Präsident Donald Trump bekräftigt Unterstützung für israelischen Atom-Befürdelseforderungen

US-Präsident Donald Trump hat dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu zugesichert, dass er auf ein Ende des iranischen Atomprogramms und der Entfernung des gesamten angereicherten Urans beharren wird, falls eine Vereinbarung mit dem Iran erzielt wird.

US-Präsident Donald Trump teilt dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu zu, in einem künftigen Abkommen zum Ende des Iran-Krieges auf ein Ende des iranischen Atomprogramms zu bestehen.

Trump betont, dass er in den Verhandlungen mit Blick auf seinen Wunsch nach einem Abbau des iranischen Atomprogramms und der Entfernung des gesamten angereicherten Urans standhaft bleiben wird. Er verspricht Netanyahu, kein "abschließendes Abkommen" zu unterschreiben, in dem diese Bedingungen nicht enthalten seien. Beide Parteien sollen sich Zeit nehmen, um es richtig zu machen. Es dürfe keine Fehler geben. Die Beziehungen zum Iran würden viel professioneller und produktiver





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