US-Präsident Donald Trump besucht NBA-Finale im Madison Square Garden

Der angekündigte Besuch von US-Präsident Donald Trump im Madison Square Garden für das dritte Spiel der NBA-Finalserie sorgt für Unruhe bei den Fans der New York Knicks. Die Sicherheitsvorkehrungen werden verschärft, die Fans müssen mindestens zwei Stunden vor Spielbeginn zur Arena kommen und nur unverzichtbare persönliche Gegenstände mitnehmen. Die Kritik an Trumps Besuch ist groß, auch der demokratische Bürgermeister von New York, Zohram Mamdani, hat seinen Besuch angekündigt und kündigt an, in einem anderen Bereich der Arena zu sitzen.

Die Fans der New York Knicks fiebern dem ersten NBA-Finale im Madison Square Garden seit 27 Jahren entgegen. Für Unruhe sorgt der angekündigte Besuch von US-Präsident Donald Trump.

Bei einer Presserunde im Weißen Haus am vergangenen Freitag hatte Trump bestätigt, dass er das dritte Spiel der NBA-Finalserie am Montagabend zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs besuchen werde. Auf Einladung des Teambesitzers der Knicks, wie die US-Nachrichtenagentur Associated Press berichtete. Unklar blieb zunächst, ob der Präsident zu Spiel drei oder zu Spiel vier kommen werde, das ebenfalls im Madison Square Garden stattfindet. Ungeachtet dessen wurden bereits verschärfte Sicherheitsvorkehrungen angeordnet.

Die Fans wurden aufgefordert, mindestens zwei Stunden vor Spielbeginn zur Arena zu kommen. Beim Einlass soll es besondere Screenings geben, wie bei der Einreise am Flughafen.

Außerdem dürfen die Fans nur unverzichtbare persönliche Gegenstände mit in die Arena nehmen und keinerlei Taschen, seien sie noch so klein. Der US-Geheimdienst Secret Service kommunizierte extra zu diesem Anlass eine Liste mit verbotenen Gegenständen. Zum Auftakt der Finalserie haben die New York Knicks zwei Spiele in San Antonio gewonnen, was das erste NBA-Finalspiel seit 27 Jahren im Madison Square Garden machen wird.

Die Euphorie bei den Fans in New York ist schon seit Wochen gewaltig, vor allem gemessen an US-amerikanischen Verhältnissen. Bei den Playoff-Auftritten in Cleveland und Philadelphia sorgten die vielen mitgereisten Knicks-Fans für Heimspiel-Atmosphäre. Auch beim zweiten Finalspiel feierten Hunderte Fans aus New York die 2:0-Serienführung, im fast 3.000 Kilometer entfernten San Antonio. Vor dem Madison Square Garden feierten mehr als 6.000 Fans eine wilde Watch-Party, dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei und insgesamt 17 Festnahmen.

Für das erste Heimspiel der Finalserie hat die New Yorker Polizei (NYPD) schon im Vorfeld das Public Viewing und öffentliche Veranstaltungen rund um die Arena in Manhattan abgesagt. Die Entscheidung fiel in Abstimmung mit dem Secret Service wegen des Besuchs des Präsidenten, wie es in einer Mitteilung des NYPD hieß. Vielen New Yorkern dürfte dies sauer aufstoßen.

Die Preise für Finaltickets gehen bis in den hohen vierstelligen Bereich, für viele Knicks-Fans ist die Watch-Party vor dem Madison Square Garden mehr als eine Alternative. Zwar gibt es weitere Public-Viewing-Veranstaltungen, etwa im Central Park, aber das Nonplusultra für die Fans ist der Platz vor der berühmten Arena - die wegen Trump nun zur Bannmeile werden soll.

Kritik an Trump-Besuch: Ich will ihn dort nicht haben, äußerte sich ESPN-Kommentator Stephen A. Smith, gebürtiger New Yorker und für laute Ansagen bekannt, zum Besuch des Präsidenten. Es geht nicht um Politik, es hat nur mit ihm zu tun, er verursacht Störungen und trägt zum Chaos bei, das im Madison Square Garden herrschen wird. So oder so dürfte es für den US-Präsidenten alles andere als ein Heimspiel werden.

Trump stammt zwar gebürtig aus New York und bezeichnet sich als Knicks-Fan, aber bei der Bevölkerung der Liberalen-Hochburg New York ist Trump eher unbeliebt. Im vergangenen November, bei einem NFL-Spiel im ebenfalls demokratisch regierten Washington DC, musste Trump sich bei seinem Auftritt Buhrufe gefallen lassen. Die Fußball-WM 2026 soll ein globales Sportfest werden, aber das Gastgeberland USA ist politisch tief gespalten, Präsident Donald Trump nutzt Sport gezielt als Bühne.

Auch New Yorks demokratischer Bürgermeister Zohram Mamdani hat seinen Besuch beim dritten Finalspiel im Madison Square Garden angekündigt, er war auch schon während der Saison bei Knicks-Spielen. Mamdani, der als scharfer Trump-Kritiker gilt, sagte gegenüber einer großen New Yorker Radiostation, er werde in einem völlig anderen Bereich der Arena sitzen als der Präsident





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