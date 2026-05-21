US-Präsident Donald Trump plant weitere 5000 Soldaten nach Polen zu entsenden. Dieser Schritt soll aufgrund seines guten Verhältnisses zum polnischen Präsidenten Karol Nawrocki erfolgen. US-Außenminister Marco Rubio sieht jedoch kaum Chancen auf eine friedliche Einigung mit Kuba.

US-Präsident Donald Trump plant weitere 5000 Soldaten nach Polen zu entsenden. Dieser Schritt soll aufgrund seines guten Verhältnisses zum polnischen Präsidenten Karol Nawrocki erfolgen. US-Außenminister Marco Rubio sieht jedoch kaum Chancen auf eine friedliche Einigung mit Kuba .

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben einen neuen Tiefpunkt erreicht, nachdem die USA Mordanklage gegen den ehemaligen kubanischen Präsidenten Raúl Castro erhoben haben. Kuba hat jedoch ein US-Angebot für humanitäre Hilfe in Höhe von 100 Millionen Dollar angenommen.

Darüber hinaus hat die US-Regierung einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach sie den Aufnahme eines an Ebola erkrankten US-Bürgers in die Vereinigten Staaten abgelehnt habe. Der Infizierte wurde stattdessen nach Deutschland ausgeflogen, wo er in einer Spezialstation der Berliner Charité versorgt wird. Die US-Regierung betont, dass ihre oberste Priorität die Gesundheit und Sicherheit der amerikanischen Bürger sei





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