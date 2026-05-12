US-Präsident Donald Trump sieht Krieg im Iran gefährdet, verlangt Reparationen und Souveränität

US-Präsident Donald Trump sieht die Waffenruhe in der Region im Iran gefährdet und fordert Reparationen und Souveränität für das Land. Er wirft der Führung in Teheran vor, sich nicht an Zusagen zu halten und sieht die Feuerpause quasi auf der Intensivstation.

Gibt es wieder Krieg im Iran ? Laut US-Präsident Donald Trump (79) könnte die Waffenruhe in der Region bald enden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington.

"Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe. " Trump sagte, die Feuerpause liege quasi auf der Intensivstation, wo ein Arzt hereinkomme und sage: "Sir, Ihr Angehöriger hat eine Überlebenschance von etwa einem Prozent. " Dennoch glaubt er weiterhin, dass eine diplomatische Lösung noch möglich sei. Reparationen für die angerichteten Kriegsschäden im Iran müssten bezahlt werden.

Das Land fordert demnach auch die volle Souveränität über die Straße von Hormus, ein Ende der Sanktionen gegen den unter Berufung auf US-Beamte berichtete. Neben Vizepräsident JD Vance sollten demnach auch der Sondergesandte Steve Witkoff, CIA-Chef John Ratcliffe, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Außenminister Marco Rubio und Generalstabschef Dan Caine an dem Treffen teilnehmen.

"Unsere Streitkräfte sind bereit, jede Aggression mit einer lehrreichen Antwort zu begegnen", schrieb der iranische Parlamentssprecher und Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf auf X. "Wir sind auf alle Optionen vorbereitet. " Trump warf der Führung in Teheran vor, sich nicht an Zusagen zu halten. Der Iran habe sich zunächst bereiterklärt, dass die USA das angereicherte Uran außer Landes schafften.

"Aber sie haben ihre Meinung geändert, es stand nämlich nicht in dem Papier", sagte Trump





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