US-Präsident Donald Trump und Iran bestätigen Ende des Krieges

Der Ölpreis fällt nach Bestätigung des Kriegsendes durch US-Präsident Donald Trump und den Iran deutlich. Der Iran kündigt ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges und der Militäreinsätze an verschiedenen Fronten in dieser Nacht an.

Der Ölpreis fällt nach Bestätigung des Kriegsende s durch US-Präsident Donald Trump und den Iran deutlich. Der Preis für die Nordseesorte Brent sinkt auf 83,51 Dollar je Barrel und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang März.

Der Iran kündigt ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges und der Militäreinsätze an verschiedenen Fronten in dieser Nacht an. Das gelte auch für den Libanon, erklärt der iranische Vize-Außenminister.

Zudem beginne dann die Aufhebung der US-Seeblockade gegen die Islamische Republik, meldet die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Politiker. Die Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen sollen in einem Zeitraum von 60 Tagen stattfinden, erklärt er weiter. Sollte die Gegenseite gegen Vereinbarungen verstoßen, werde der Iran eigene Maßnahmen ergreifen. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Kriegs geeinigt.

Eine Einigung mit dem Iran sei jetzt vollständig, erklärt Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Sperrung der Straße von Hormus für die Schifffahrt werde aufgehoben, ebenso die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. Die Durchfahrt ist laut Trump gebührenfrei. Er fügt hinzu, Schiffe dieser Welt, werft eure Motoren an.

Lasst das Öl fließen. Die USA und der Iran haben sich nach Angaben der pakistanischen Regierung auf ein Friedensabkommen geeinigt. Beide Seiten hätten nach intensiven Gesprächen die sofortige und dauerhafte Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten erklärt, teilte der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Dies schließe auch den Libanon ein.

Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung sei für kommenden Freitag in der Schweiz geplant. UN-Generalsekretär António Guterres hat den israelischen Angriff auf Vororte von Beirut kurz vor der möglicherweise bevorstehenden Unterzeichnung eines Abkommens zur Beendigung des Iran-Kriegs scharf kritisiert. Die Angriffe fanden trotz der Waffenruhe statt und zu einem Zeitpunkt, an dem eine Einigung der Vereinigten Staaten und der Islamischen Republik Iran erwartet wird, die den Weg für eine friedliche Lösung dieses Konflikts ebnen wird, erklärt der UN-Generalsekretär.

Ich fordere alle Seiten auf, in diesem entscheidenden Moment größtmögliche Zurückhaltung auszuüben, fügt Guterres hinzu. Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat das iranische Verhandlungsteam gegen die Kritik einiger Hardliner-Gruppen in Schutz genommen. Die Mitglieder als Vaterlandsverräter zu bezeichnen, ist schlicht unfair und gegen die nationalen Interessen des Landes, sagt der Präsident.

Bei nächtlichen Versammlungen in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten war es am Samstagabend zu heftigen Protesten und Parolen gegen die beiden Hauptakteure des iranischen Verhandlungsteams, Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi, gekommen. Ihr solltet euch schämen und Tod den Kompromissmachern gehörten zu den zentralen Rufen der Kundgebungen. Nach einer iranischen Angriffsdrohung gegen Israel sind laut einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens alle Flüge im Westen des Landes gestrichen worden.

Alle von westiranischen Flughäfen startenden Flüge seien bis auf weiteres annulliert, berichtet das Staatsfernsehen am Abend. Zuvor hatte der iranische Nationale Sicherheitsrat erklärt, eine Reaktion auf den israelischen Angriff auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut stehe unmittelbar bevor.

Nach einem Angriff Israels auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz in südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut droht der iranische Sicherheitsrat mit einer raschen Reaktion: Die Reaktion der Kämpfer des Islam steht unmittelbar bevor, erklärt der iranische oberste Nationale Sicherheitsrat im Onlinedienst X. Der Libanon ist unser Leben, und eine Überschreitung der roten Linien der Islamischen Republik wird nicht toleriert werden, heißt es weiter. Die libanesische Hisbollah-Miliz setzt ihre Angriffe auf den Norden Israels auch nach israelischem Beschuss in Vororten von Beirut fort.

Ein aus dem Libanon abgefeuertes Geschoss sei in der Nähe der Grenzstadt Kiriat Schmona eingeschlagen, teilt die israelische Armee am Abend mit. Es sei zu weiteren Einschlägen verdächtiger Flugkörper auf israelischem Gebiet nahe der Grenze zum Libanon gekommen.

Außerdem seien mehrere Geschosse in der Nähe israelischer Soldaten im Südlibanon niedergegangen. Es gibt bislang keine Berichte zu Verletzten. Die israelischen Luftangriffe im Libanon verurteilt US-Präsident Donald Trump scharf. Das ist so schlimm - ich konnte es nicht fassen, zitiert das Portal Axios Trump.

Eine Stunde, bevor wir das Abkommen unterzeichnen sollten, haben sie das getan, fügt Trump hinzu. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat die Angriffe auf die Hisbollah-Miliz in Beirut als notwendig bezeichnet, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten





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