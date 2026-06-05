US-Präsident Donald Trump wird von den New York Knicks zu der Finalserie eingeladen und wird mindestens ein Heimspiel besuchenerklärte. Trump sagte, er habe Dolans Einladung angenommen und werde hingehen. Er könnte am Montag sein, möglicherweise sogar zu beiden Spielen. Die Knicks führen die Serie gegen die San Antonio Spurs mit 1-0 an. Trump freut sich für Jim Dolan, weil Jim hart dafür gearbeitet hat, eine solche Mannschaft aufzubauen.

US-Präsident Donald Trump wird von den New York Knicks zu der Finalserie eingeladen und wird mindestens ein Heimspiel besuchenerklärte. Trump sagte, er habe Dolans Einladung angenommen und werde hingehen.

Er könnte am Montag sein, möglicherweise sogar zu beiden Spielen. Die Knicks führen die Serie gegen die San Antonio Spurs mit 1-0 an. Trump freut sich für Jim Dolan, weil Jim hart dafür gearbeitet hat, eine solche Mannschaft aufzubauen. DC: President Trump Announces $700 million Beautiful, Clean Coal Investmen





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