US-Präsident Trump beendet iranische Angriffe, aber Gespräche mit dem Iran fortgesetzt

US-Präsident Donald Trump hat die geplanten Angriffe auf den Iran abgesagt, nachdem die Gespräche mit der islamischen Republik Iran auf die höchste Ebene der iranischen Führung getragen und dort gebilligt wurden. Gleichzeitig drohen die USA dem Iran mit neuen Angriffen und warnen, dass sie die iranische Insel Kharg sowie weitere Teile der Ölinfrastruktur einnehmen und die vollständige Kontrolle über die iranischen Öl- und Gasmärkte übernehmen könnten.

US-Präsident Donald Trump sagt, er habe die für heute Nacht angekündigten Angriffe auf den Iran doch wieder aufgehoben.

"Angesichts der Tatsache, dass die Gespräche mit der Islamischen Republik Iran auf die höchste Ebene der iranischen Führung getragen und dort gebilligt wurden, habe ich als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika die für heute Abend geplanten Luftangriffe und Bombardements gegen den Iran abgesagt", schreibt Trump. Bei einem israelischen Angriff auf die libanesische Stadt Tyros sind nach örtlichen Angaben zehn Mitarbeiter eines Krankenhauses verletzt worden.

Das Ziel des Angriffs habe sich "rund 15 Meter" von dem Hiram-Krankenhaus entfernt befunden, sagte Klinik-Chef Salman Aidibi am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. In dem Krankenhaus seien Fensterscheiben zu Bruch gegangen, außerdem seien Autos von Mitarbeitern beschädigt worden. Zehn Mitarbeiter des medizinischen Personals und der Verwaltung seien verletzt worden, sagte Aidibi. Es sei bereits das sechste Mal seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah, dass das Umfeld der Klinik Ziel von israelischen Angriffen geworden sei.

Bei einem US-Militäreinsatz zur Festsetzung eines Tankers vor der Küste des Oman sind drei indische Seeleute ums Leben gekommen. Dies bestätigt der indische Schifffahrtsminister Sarbananda Sonowal. Es sind die ersten gemeldeten Todesfälle seit Beginn der US-Blockade gegen Schiffe mit Verbindungen zum Iran am 13. April.

Im Zuge dieser Einsätze haben die USA acht Schiffe manövrierunfähig gemacht und mehr als 100 weitere abgedrängt. Zudem meldet die indische Botschaft im Oman einen weiteren Vorfall mit einem Tanker vor der Küste, bei dem es sich nach Angaben einer Matrosengewerkschaft um die "MT Jalveer" handelt. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der versucht haben soll, iranisches Öl zu transportieren.

Beschossen worden sei der Maschinenraum des Schiffes "Jalveer", das unter der Flagge des westafrikanischen Landes Guinea-Bissau fahre, teilt das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Die Besatzung habe wiederholt Anweisungen der US-Streitkräfte missachtet. Es ist bereits das dritte Mal binnen weniger Tage, dass das US-Militär Tanker außer Gefecht setzt. Mit den jüngsten Angriffen der US-Amerikaner im Iran habe sich die Hoffnung auf nachhaltige Waffenstillstands- oder Friedensverhandlungen zerschlagen, analysiert Militärexperte Markus Reisner.

Auch wenn der Iran faktisch über keine Luftwaffe verfügt, sei er in einer Position, "wo er einen Hebel hat". Die USA führen nach Angaben von Präsident Donald Trump Gespräche mit dem Iran.

"Sie verhandeln mit uns über ein Abkommen, aber sie sind stolz", sagt Trump in einem Interview des US-Senders Fox News. Seine persönliche Präferenz sei es weiterhin, die Öl-Insel Charg einzunehmen. Er sei sich jedoch nicht sicher, ob in den USA die Bereitschaft dazu vorhanden sei. Über die Insel Charg wickelt der Iran rund 90 Prozent seiner Ölexporte ab.

US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit neuen Angriffen. Die USA würden den Iran in der kommenden Nacht sehr hart treffen, kündigt Trump an. In nicht allzu ferner Zukunft würden die USA zudem die iranische Insel Kharg sowie weitere Teile der Ölinfrastruktur einnehmen und die vollständige Kontrolle über die iranischen Öl- und Gasmärkte übernehmen, sagt er weiter. Über die Insel Charg wickelt der Iran rund 90 Prozent seiner Ölexporte ab





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