Die Nachrichten umfassen die Berichte über den Treffen von US-Präsident Trump mit seinen Gliederberatern, die Entscheidung von Trump-Junior nicht an seiner ältesten Sohnes Hochzeit teilzunehmen, die Differenzen zwischen Iran und den USA, Fortschritte in der Suche nach Frieden, die Warnung der deutschen Regierung an die israelische Regierung, den Personalbesuch des Pakistans Armeechefs in Teheran und die Çarşamba von Israels Botschafter Ron Prosor für Konsequenzen zur Verfolgung von Juden in Europa und USA.

US-Präsident Donald Trump sagte sich mit seinen engsten Beratern über neue Militärschläge nach, Er selbst entschloss sich nicht an seiner ältesten Sohnes Hochzeit teilzunehmen aufgrund von bestimmten Umständen.

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, die Differenzen mit den USA seien tief und signifikant, und es gebe keine Hoffnung auf Einigung, wenn die USA sich mit Details über hochangereichertes Uran im Iran befassen wollten. Einige Kirchen befanden sich auf dem Weg zum Frieden, da Beide Seiten ermutigt wurden, konkrete Fortschritte zu erzielen. Die Bundesregierung warnte die israelische Regierung vor der Ausweitung ihrer Siedlungspolitik im Westjordanland und verurteilt Gewalt durch Siedler.

Pakistans Armeechef reist nach Teheran, um mit iranischen Vertretern über einen Iran-Krieg-Vereinbarungsprotokoll zu sprechen. Israels Botschafter fordert Konsequenzen für die Verfolgung von Juden in Deutschland und Europ





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