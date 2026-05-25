US-Präsident Trump dämpft Hoffnungen auf schnelles Iran-Abkommen, warnt vor Zeitdruck

US-Präsident Donald Trump hat seine Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft und seine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist. Er hat auch Druck auf Teheran ausgeübt und an gleicher Stelle geschrieben: "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben." An Asiens Leitbörse in Tokio stieg der Nikkei-Index im frühen Handel erstmals über die Marke von 65.000 Punkten. Ob die Entscheider in Washington und Teheran tatsächlich auf eine Vereinbarung zusteuern, ist jedoch weiterhin unklar. Die letzten Aspekte und Details des Abkommens werden derzeit besprochen und sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

US-Präsident Donald Trump hat Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieg es gedämpft. Er hat seine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist.

Vor einer Woche hatte Trump noch Druck auf Teheran ausgeübt und an gleicher Stelle geschrieben: "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben.

" An Asiens Leitbörse in Tokio stieg der Nikkei-Index im frühen Handel erstmals über die Marke von 65.000 Punkten. Ob die Entscheider in Washington und Teheran tatsächlich auf eine Vereinbarung zusteuern, ist jedoch weiterhin unklar. Die letzten Aspekte und Details des Abkommens werden derzeit besprochen und sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Eine Zustimmung der iranischen Führung zu einem Rahmenabkommen könnte mehrere Tage dauern.

Wichtige Punkte wie die Frage, ob der Iran sein Atomprogramm dauerhaft abbauen wird, sind demnach weiterhin ungeklärt. Wieder öffnen und den Iran zur Entsorgung seines hochangereicherten Urans verpflichten, zitierte die "New York Times" den US-Beamten. Wie Teheran dies bewerkstelligen soll, werde jedoch noch verhandelt, hieß es.

Es fühlt sich wie ein Durchbruch an, aber einige dieser Punkte haben wir schon einmal gesehen und scheiterten immer, sobald es um konkurrierende Interpretationen der Details ging, sagte Rory Johnston, Gründer des Ölforschungsunternehmens Commodity Context, dem "Wall Street Journal". Die iranische Führung hat sich bisher nicht öffentlich zu den Inhalten eines möglichen Abkommens oder den laufenden Verhandlungen mit Washington geäußert. Vertreter der beiden Länder erklärten, ein Abkommen sei nur ein erster Rahmen für weitere Verhandlungen und nicht das letzte Wort.

Trump Skeptikern entgegen, die es auch in den Reihen seiner Republikaner gibt, und verteidigte sein Vorgehen. Er macht keine schlechten Deals. In einem Telefonat mit den Staats- und Regierungschefs arabischer und anderer muslimisch geprägter Länder habe Trump am Samstag gesagt, dass er von ihnen eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel erwarte, falls er ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges erreiche. Die Anführer Saudi-Arabiens, Katars und Pakistans seien überrascht gewesen.

Es herrschte Stille in der Leitung, und Trump scherzte und fragte, ob sie noch da seien. Trump hatte 2020 in seiner ersten Amtszeit die sogenannten Abraham-Abkommen auf den Weg gebracht. In der Folge normalisierten die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan ihre Beziehungen zu Israel. Er wolle, dass jene Länder, die dem Abkommen noch nicht beigetreten sind, dies tun und ihre Beziehungen zu Israel normalisieren.

Israels Regierung hat Medienberichten zufolge große Sorge, dass Trump einen aus ihrer Sicht "schlechten Deal" mit Teheran abschließen könnte. Israels Militär hatte zusammen mit den USA den Iran am 28. Februar angegriffen. Seit Anfang April herrscht eine Waffenruhe





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran-Krieg US-Präsident Trump Iran-Abkommen Waffenruhe Abraham-Abkommen Normalisierung Der Beziehungen Zu Israel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-Krieg: Trump: Iran-Rahmenabkommen „weitgehend“ ausgehandeltWird der Iran-Krieg beendet? Verhandlungen laufen und Donald Trump sagt, dass es bald zu einer Einigung zu einem Rahmenabkommen kommen könnte. Ganz in trockenen Tüchern ist der Durchbruch noch nicht.

Read more »

– Straße von Hormus bleibt unter Irans KontrolleTrump: Abkommen mit Iran „weitgehend“ ausgehandelt +++ Insider: Iran und Pakistan unterbreiten USA überarbeiteten Vorschlag +++ Trump zu Iran-Deal: Chance steht „50 zu 50“ +++ Der Newsblog.

Read more »

US-Präsident Trump und Außenminister Rubio versprechen 'gute Nachrichten' zum Iran-Krieg, mögliche Einzelheiten offenUS-Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio haben sich für 'gute Nachrichten' zum Iran-Krieg in Aussicht gestellt, während gleichzeitig noch offene und umstrittene Einzelheiten am Iran-Abkommen bekanntgegeben werden sollen.

Read more »

Verhandlungen um die Wiederöffnung der Straße von Hormus laufen weiter, Trump gedämpft Hoffnungen auf schnelles AbkommenDie USA und Iran verhandeln weiter um die Wiederöffnung der Straße von Hormus, während US-Präsident Donald Trump die Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen gedämpft hat. Trump hat seine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf seiner Seite ist.

Read more »