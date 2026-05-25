US-Präsident Trump: "Deal wird nichts überstürzen" - Iran-Konflikt in der Verlängerung

US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen, das den Iran-Krieg beendet, gedämpft. Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen, sagte er. Während der Waffenruhe sollen die Waffen in Libanon ruhen und die Straße von Hormus für Schiffe gebührenfrei passierbar sein.

Man werde beim Deal nichts überstürzen, schreibt US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Das ist ein rhetorischer Kurswechsel: Seit Samstag hatte er immer wieder betont, dass eine Einigung kurz bevorstehe.

Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Medienberichte: USA und Iran stehen kurz vor einem Abkommen. Iran: Gesprächsbereit, aber mit "äußerster Vorsicht" gegenüber USA.

US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen, das den Iran-Krieg beendet, gedämpft. Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen.

"Es darf keine Fehler geben! " Das ist ein rhetorischer Kurswechsel: Noch am Samstag hatte Trump erklärt, dass ein Abkommen "weitgehend" ausgehandelt sei. Die iranische Führung hat sich bisher nicht öffentlich zu den Inhalten des Abkommens oder den laufenden Verhandlungen mit Washington geäußert. Vertreter der beiden Länder erklärten, ein Abkommen sei nur ein erster Rahmen für weitere Verhandlungen und nicht das letzte Wort.

Nach monatelanger Blockade wegen des Iran-Kriegs haben weitere Tanker die Straße von Hormus verlassen. Ein mit Flüssigerdgas (LNG) beladenes Schiff ist am Montag auf dem Weg nach Pakistan aus der Meerenge ausgefahren, wie aus Schifffahrtsdaten der LSEG und von Kpler hervorging. Bereits am Samstag verließ ein Supertanker mit irakischem Rohöl für China die Region.

Beide Schiffe saßen fast drei Monate lang fest und gehören zu einer Handvoll Tanker, die den Persischen Golf in diesem Monat über eine von Iran vorgeschriebene Transitroute verlassen. Bereits in der vergangenen Woche haben sich drei große Rohöltanker mit sechs Millionen Barrel auf den Weg nach China und Südkorea gemacht. Dennoch bleiben die Auswirkungen des Konflikts auf die Handelsschifffahrt massiv: Etwa 20 000 Seeleute sitzen weiterhin auf Hunderten von Schiffen im Persischen Golf fest.

Vor Ausbruch des Krieges passierten durchschnittlich 125 bis 140 Schiffe täglich die strategisch wichtige Meerenge. In den vergangenen 24 Stunden haben 33 Schiffe nach Angaben der Marine der iranischen Revolutionsgarden die Straße von Hormus passiert. Dies meldet die iranische Nachrichtenagentur Fars. Die Angaben aus Iran können nicht unabhängig geprüft werden.

Schon am Freitag hatte es geheißen, dass innerhalb eines Tages 35 Schiffe die Meerenge passiert hätten, am Mittwoch sollen es weitere 26 Schiffe gewesen sein. Das ist deutlich mehr als in den ersten Wochen, als die Straße von Hormus faktisch für den Schiffsverkehr gesperrt war, aber noch weit entfernt vom Vorkriegsniveau. Damals wurde etwa ein Fünftel des globalen Ölbedarfs – etwa 20 Millionen Barrel am Tag – über die Straße von Hormus abgedeckt.

Schiffe können die Meerenge derzeit nur passieren, wenn Iran ihnen dafür eine Genehmigung erteilt hat. Dafür verlangt die Führung in Teheran hohe Gebühren. Teile der Straße von Hormus sollen vermint sein. Innerhalb von 30 Tagen soll die Seeblockade vollständig aufgehoben sein, berichtete die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Kurz zuvor hieß es aus Teheran noch, man sei allenfalls bereit, die Zahl der passierenden Schiffe wieder zu erhöhen. Im Gegenzug soll das Abkommen offenbar vorsehen, dass eingefrorene iranische Vermögenswerte in der Höhe von 25 Milliarden US-Dollar wieder freigegeben werden. Für die US-Regierung ist im Gegenzug die Begrenzung des iranischen Atomprogramms essenziell. Laut soll das Abkommen zumindest einen ersten Schritt in diese Richtung beinhalten: Ein Bekenntnis Teherans, das hochangereicherte Uran aufzugeben.

Die iranische Regierung hat diese Berichte bisher nicht kommentiert. Wie genau dieser Prozess aussehen und was mit dem waffenfähigen Uran geschehen soll, wird den Berichten zufolge in einer zweiten Phase des Abkommens verhandelt. Also während den 30 bis 60 Tagen verlängerter Waffenruhe





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